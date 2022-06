Prije deset godina u Poljskoj i Ukrajini igralo se 14. Europsko prvenstvo u povijesti nogometa. Hrvatsku je tada vodio Slaven Bilić, a Vatreni su se našli u takozvanoj skupini smrti. Naša reprezentacija igrala je u grupi C sa Španjolskom, Italijom i Irskom.

Španjolci su bili prvi favoriti turnira, a u Poljsku i Ukrajinu stigli su kao svjetski prvaci i momčad kakva se rijetko viđa. Skupinu su prošli sa sedam bodova, a dan danas pamtimo pobjedu nad Hrvatskom, kada je Rakitić propustio veliku priliku za vodstvo. Bilo je tu upitnih odluka sudaca te je Hrvatska kapitulirala u 88. minuti kada je Jesus Navas zabio za pobjedu.

A iz naše skupine dalje su prošli i Talijani, koje je vodio Cesare Prandelli, a mnogi su mislili kako bi upravo oni mogli završiti svoj put na Euru već u grupi. No, Azzuri su iznenadili i na kraju dogurali do finala - i to preko sjajnih reprezentacija.

Jedan jedini - Super Mario

U četvrtfinalu su bili bolji od Engleske nakon izvođenja jedanaesteraca, dok ih je u polufinalu čekala Njemačka, vjerojatno drugi favorit iza moćnih Španjolaca, reprezentacija koju su mnogi vidjeli u finalu nasuprot svjetskih prvaka.

Iako su Nijemci bili veliki favoriti, malo tko je mogao računati da će svoj dan imati čuveni Mario Balotelli, jedan od najtalentiranijih, ali i najluđih nogometaša na planeti. Njegovo nogometno umijeće nikada nije bilo pod znakom upitnika, ali zato njegovo ponašanje jest.

U polufinalu je ipak odlučio pokazati o kakvom se igraču radi. U 20. minuti susreta krasno ga je proigrao Antonio Cassano, a Balotelli se sjajno snašao u šesnaestercu i glavom prevario Manuela Neuera. Šesnaest minuta kasnije Talijan je svojim drugim pogotkom riješio pitanje pobjednika, i to na kakav način.

Primio je jednu dugu loptu Riccarda Montoliva, krenuo prema Neueru te se odlučio s nekih 16 metara opaliti po golu, iako je mogao napraviti još koji korak prema njemačkim vratima. Krasno je pogodio same rašlje, a potom je uslijedilo slavlje koje se pamti. Balotelli je skinuo majicu i stisnuo mišiće. Internet je "izgorio" te je Talijan dugo vremena bio glavni predmet sprdnje, ali i divljenja zbog nevjerojatne predstave protiv sjajnih Nijemaca.

Ipak, u finalu je Španjolska ipak bila prejaka. Iako su u skupini remizirali 1:1, u finalu je Furija bila furiozna i s 4:0 ispratila Azzure. Strijelci su bili David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres i Juan Mata.