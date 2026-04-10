Početak WRC-a u Hrvatskoj donio uzbuđenje već na samom startu

Prvim brzinskim ispitom u Istri, od Vodica do Bresta, i službeno je započelo peto izdanje WRC Croatia Rallya, jednog od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj ove godine.

Prvi ispit dobio je Velšanin Elfyn Evans (Toyota Yaris) s osam sekundi prednosti ispred momčadskog kolege Finca Samija Pajarija.

U petak slijedi još sedam od ukupno 20 brzinskih ispita. Drugi ispit je na dionici Jezero Butoniga – Motovun, potom slijedi Beram – Cerovlje, a završava usponom na Učku. Poslijepodnevni termini donose ponovljene prolaske istim stazama.

Spektakularnim ceremonijalnim startom na riječkom Korzu sinoć je otvoren WRC Croatia Rallyja. Tisuće najvećih rally fanova, iz Rijeke, Kvarnera, Hrvatske i inozemstva ispunili su središte grada, a uz ovacije svjetskim zvijezdama, najglasnije su dočekane domaće rally posade.

Svečani program otvorenja obilježen je akrobatskim programom grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Krila Oluje“ koji su svojim petominutnim programom priredili nezaboravnu uvertiru u natjecanje.

Uvertiru u večernji spektakl obilježio je jutarnji Shakedown na kojem je najbrže vrijeme ostvario Oliver Solberg. Japanac Takamoto Katsuta završio je drugi, a slijedi ga Thierry Neuville na trećem mjestu, dok je vodeći u prvenstvu Elfyn Evans zauzeo četvrtu poziciju. U kategoriji WRC2 najbrži je bio Eric Camilli, ispred Nikolaya Gryazina i Roberta Daprà, dok je od domaćih posada najbolje vrijeme ostvario Viliam Prodan.

Adrenalinski vikend nastavlja se u subotu, 11. travnja, kada se karavana seli prema Gorskom kotaru i Karlovačkoj županiji. Subotnji jutarnji program otvara Platak a slijede Ravna Gora – Skrad, Generalski Stol – Zdihovo, te Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki.

Velika završnica zakazana je za nedjelju, 12. travnja, na dionicama koje vode prema senjskoj tvrđavi Nehaj. Posljednji dan natjecanja započinje na relaciji Bribir – Novi Vinodolski, nakon čega slijedi prvi prolazak dionicom Alan – Senj. Drugi krug starta popodne iz Bribira, dok će cijeli rally kulminirati Wolf Power Stageom na dionici Alan – Senj. Svečano proglašenje pobjednika i podij održat će se u 16 sati u Opatiji, čime će ovaj četverodnevni automobilistički spektakl simbolično završiti na kvarnerskoj obali.

