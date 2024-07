Perica Bukić kao igrač ima tri nastupa na Olimpijskim igrama - u Los Angelesu 1984., Seoulu 1988. kao reprezentativac propale Jugoslavije i onaj najvažniji u karijeri - na OI u Atlanti 1996., kad je s Hrvatskom, u najdražoj kapici i sportskim kupaćim gaćicama, pod najdražom trobojnicom, osvojio srebro na turniru koje je bilo prvo što se tiče OI za hrvatski vaterpolo.

Rođeni Šibenčanin je na Olimpijskim igrama kao igrač osvojio dva zlata, a u karijeri kao igrač ima, prema podacima s interneta, čak 40 osvojenih odličja.

Bogata riznica uspjeha

Uz spomenuto, veliki Perica Bukić ima u svojoj riznici dva zlata sa SP-a i četiri klupska naslova najboljeg u Europi.

Postignuća i predanost prema vaterpolu, ljubav, odveli su ga u vaterpolsku vječnost - Godine 2008. primljen je u Međunarodnu Kuću slavnih vodenih športova. Danas Perica Bukić obnaša dužnost dopredsjednika HVS-a. Općenito je jedan od najvažnijih ljudi u hrvatskom vaterpolu.

U subotu Perica ide put Pariza, a vaterpolska reprezentacija na čelu s izbornikom Ivicom Tuckom danas je došla na poprište najveće sportske smotre.

"Mi bi htjeli zlato na Olimpijskim igrama, ali jedno je što bi mi htjeli, a drugo je realnost. U posljednjih godinu i pol dana hrvatska muška vaterpolo reprezentacija ostvarila je sjajne uspjehe, odnosno nešto manje od onog Eura u Splitu 2022., kad smo uzeli euro zlato, Euro u Hrvatskoj, u Dubrvniku i Zagrebu i oni dramatično i nevjerojatno finale protiv Španjolske, pa sve ono čemu smo svjedočili u Dohi. Bez obzira na sve to, reći da je Hrvatska favorit na Olimpijskim igrama u odnosu na Španjolce, Mađare, Grke i Talijane, to ne bi bilo ni točno ni sportski. Možemo konstatirati da Hrvatska ima u Parizu na OI svoju šansu. Realno je reći da postoje 10 reprezentacija koje će se boriti za medalju. Grupna faza je izuzetno teška, neki neće od takvih jakih selekcija ući među osam. Mi u našoj skupini imamo, govorim redom kako igramo - Crnu Goru, Italiju, Grčku i SAD. Rumunjska je ipak jednu stepenicu ispod ostalih vaterpolskih reprezentacija, ali može iznenaditi", kazao je Perica Bukić na početku razgovora za Net.hr...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pakleni turnir

"Crna Gora, Italija, Grčka, SAD i mi je pet reprezentacija koje s punim pravom idu na medalju, a neki od tih reprezentacija neće ući u četvrtfinale turnira. Hrvatska ima težu grupu od druge koja je ipak malo lakša i neće biti lako proći grupu. U onoj drugoj grupi su favoriti Španjolci i Mađari. Srbi nisu kao nekad, ali u odnosu na ostale su bolje. Znači, ovaj vaterpolski olimpijski turnir izuzetno je težak. Imat ćemo teških utakmica u skupini da uopće prođemo među 4 koji će ići dalje. Naš je cilj biti ili prvi ili drugi u skupini i pokušati izbjeći Španjolce i Mađare već u četvrtfinalu. Četvrtfinalna utakmica je ipak, na neki način najteža na svakom turniru. Mogli smo to vidjeti u Fukuoki, kad smo naletjeli na Crnu Goru pa nažalos ispali. Imali smo teških utakmica na svim našim turnirima i sjetimo se Tokija, gdje smo naletjeli na Mađarsku koje smo silom htjeli izbjeći, međutim bez obzira što smo bili drugi, Mađarska je u drugoj grupi završila treća i na kraju smo ispali."

Olimpijski turnir je dug, odlučivat će svaka lopta...

"Na SP-u na peterce dobili i Francuze i Talijane u polufinalu i finalu. Od Španjolacfa smo izgubili u posljednjoj sekundi finale. To su utakmice u kojima će odlučivati jedna lopta, stativa i obrana i reći sad da je netko tu favorit, bilo bi neozbiljno", govori Perica Bukić koji je rekao kako je cilj naših vaterpolista u Parizu na OI - medalja!

"Za razliku od EP-a i SP-a kad mi kažemo da nam je cilj medalja, što uistinu i jest, ali ipak onaj naš pravi intimni cilj je zlato. Olimpijske igre imaju ipak veću težinu od SP-a i EP-a kad je zlato i ono što te do kraja zadovolji u rezultatskom smislu. Olimpijske igre su natjecanje koje se igraju jednom u 4 godine i na tom natjecanju nema slabih. Ipak su OI nešto više nego ostala natjecanja. Svi dolaze na turnir u najboljim sastavima i izdanjima, s posebnim motivom nastupa na OI. Nije floskula ako kažemo da je svaka medalja zlatna na OI. Bit će teško doći do medalje. Hrvatska ima realne šanse osvojiti neku od medalja. Imamo šanse osvojiti i zlato, ali bit će teško".

'Najveći trenutak u karijeri mi je bilo kad sam nosio zastavu na otvaranju Igara u Atlanti 1996.'

Perica nas je vratio u prošlost, kad je on plivao u bazenu i osvajao zlata i srebra na Olimpijskim igrama...

"Najdraže OI su mi bile u Atlanti 1996., jer su te Igre imale posebnu težinu za čitav hrvatski vaterpolo, državu, sport, za naciju i ljude neposredno nakon završetka rata. Samo godinu dana poslije vojnooslobađajućih akcija, neporedno poslije, rekao bi čak i za vrijeme, još uvijek su tu bile oslobađanje naših okupiranih krajeva, ta 1996. je bio prvi samostali nastup Hrvatske u vaterpolu na Igrama. Ponosni trenutak u ponosno vrijeme. Nažalost, nismo imali priliku 1992. u Barceloni nastupiti zbog sustava kvalifikacija. Te 1996. je bila jedna posebna godina. Bio sam kapetan te reprezentacije, nosio sam zastavu Hrvatske na otvaranju tih OI, što mi je najveći trenutak u karijeri, bio ponosan na naše sportske uspjehe, ali naravno i na tu situaciju da dolazimo na OI. Imali smo veliki motiv i želju. Na kraju smo napravili odličan uspjeh".

Foto: PIXSELL, Goran Jakus

'Pobjeda protiv Jugoslavije najveća mi je u životu'

U četvrtfinalu Hrvatska je u bazenu potopila Jugoslaviju...

"Jugoslavija je tada bila jedan od favorita za medalju na OI, ne samo medalje nego samog zlata. To je bila jaka selekcija sastavljena od igrača iz dviju država - Srbije i Crne Gore. To je bila utakmica i koja je nosila drugačiji naboj. Pritisak je bio ogroman. Imali smo, ne samo mi nego čitava nacija, želju i imperativ da se dobije utakmica i sa sportske i političke. Još uvijek su se zbrajale i osjećale posljedice rata, miris dima, da se tako izrazim, baruta i paljevine osjetio se u zraku. Slikovito ili ne, ali bio je to stvarno neposredno nakon hrvatskih oslobađajućih akcija. Bljesak, pa Oluja, čitava država se digla, a i sportaši smo bili posebno ponosni, ali i pod povećalom, jer se gledalo kako ćemo proći. Možemo biti ponosni na sve. Nakon Jugoslavije dobili smo favoriziranu Italiju s Ratkom Rudićem, koji je do tada osvojio sve što je mogao. Nažalost, nismo mogli do zlata protiv Španjolaca."

'Turnir na OI je maraton, treba biti strpljiv'

Bilo je tu nekoliko pehova...

"Jedan od pehova je bilo igranje dan za danom. To se nakon Atlante promijenio, ali u tom trenutku igrali smo doslovno petak četvrtfinale, subotu polufinale i nedjelju finale. Mali, premali razmak je bio između utakmica, niti 20 sati za odmor. Bilo je teško. I s druge strane u polufinalu pokojni Bruno Silić, naš izbornik, bio je isključen, dobio je crveni karton i nije mogao voditi utakmicu finala, što je sigurno utjecalo na igrače i omelo nas. Imali smo u Atlanti sjajnu generaciju, ali nismo otišli do kraja spletom okolnosti. Dokumentarni film o Ratku Rudiću je apsolutno legitiman prikaz, ozbiljan dokument o europskom vaterpolu, ne samo o hrvatskom. Vratimo se na Ratka. Mi smo 2007. bili prvaci svijeta, pa je ta reprezentacija došla na OI u Peking. Imali smo momčad za zlato, na kraju smo izgubili u jednoj teškoj utakmici protiv Crne Gore u četvrtfinalu. Zato kažem, prognoze su nezahvalne i teške. Ovaj turnir je pakleno težak. Otišli smo na OI u Pariz s velikim motivom i željom nešto napraviti. Bez velikih tenzija moramo nastupiti, turnir je dug, to je maraton, treba biti strpljiv. Napravili smo sve što smo mogli".

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

'Čuo sam se sTuđmanom nakon četvrtfinala protiv Jugoslavije'

Bukić je otkrio i što mu je Tuđman rekao nakon četvrtfinala protiv Jugoslavije...

"Čuo sam se s predsjednikom Franjom Tuđmanom nakon četvrtfinala protiv Jugoslavije. Nazvao je, s nama je tada u tom trenutku bio Miomir Žužul, tadašnji ministar vanjskih poslova. Predsjednik nam je čestitao na uspjehu, pozdravio nas sve i zaželio sreću. Bio je iskreno dirnut i ganut zbog te grandiozne pobjede protiv Jugoslavije u specifičnom trenutku i za njega i za čitavu naciju. Nikad neću zaboraviti te trenutke i tu utakmicu. Za mene, pobjeda protiv Jugoslavije za mene je najveća u mojoj karijeri. Često sam nakon toga znao reći da smo najvažniju utakmicu na Olimpijskim igama mi, u stvari, već dobili. Znači, četvrtfinale je sa sportske strane najvažniji dio turnira, utakmica, a ovo je bilo i ono nešto drugo. Utakmica koja lomi cijeli turnir je četvrtfinalna. Ti kad uđeš među 4, napravio si uspjeh, imaš šansu za medalju, drugačija je utakmica. Hrvatska kad dođe do poluzavršnice uglavnom ode do medalje. Mi sportaši osjećamo domovinu drugačije, dublje, pogotovo mi koji smo prošli rat kao natjecatelji, u natjecateljskim godinama. Vjera u Boga je super, bitna stvar, ali najbitnije od svega je ono što ti napraviš u bazenu. Ivica Tucak ima ozbiljnog iskustva, 12 godina vodi reprezentaciju. Imamo reprezentaciju koja posjeduje iskustvo i kvalitetu. Jokoviću će ovo biti pete OI. Lončaru i Bijaču će ovo biti treće OI. Vrlić, Fatović imaju iskustvo iz Tokija. Iskustvo je jako važno", zaključio je Perica Bukić.

