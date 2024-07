Zašto hrvatska nogometna reprezentacija nikad nije nastupila na Olimpijskim igrama? Pitanje je koje se pitaju mnogi sad kad se čeka svečano otvaranje Ljetnih olimpijskih igara u Parizu.

Razlog je sljedeći - Nikad mlada Hrvatska nije ostvarila značajan rezultat na Europskom prvenstvu. te zato nikad u povijesti nismo imali nogometnu reprezentaciju na Olimpijskim igrama.

Isto tako, izostanak najvećih nogometnih zvijezda čini ovaj olimpijski turnir manje zanimljivim. Naravno, uz to, u sjeni stoji činjenica kako mnogi nogometaši koji su već zvijezde ili na putu da postanu dobri nogometaši, ne žele igrati Olimpijske igre jer se žele posvetiti drugim stvarima koje im koriste u njihovoj profesionalnoj karijeri, od odmora, treninga, vlastitih priprema, priprema pod paskom klupskom trenera, individualnog trenera, pa im je nastup na OI-ju rizik od ozljeda, umora i gubljenje vremena, za neke.

Međutim, za mlade zvijezde Juliána Álvareza iz Argentine, Martu iz Brazila, Lacazettea iz Francuske, Bonmatija iz Španjolske, Hakimija iz Maroka, Fermína Lópeza iz Španjolske, Renarda iz Francuske, nastup na Olimpijskim igrama za svoju zemlju najveća je moguća čast i ponos. Spomenuti nogometni majstori nastupit će na velikoj sportskoj pozornici u Parizu i ostati zapisani kao sportaši koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama, najvećem sportskom događaju na svijetu.

Kad se govori o toj temi, bitno je naglasiti kako Olimpijske igre njeguju sportski duh i sportaše, bez obzira na sport. Atletika je kraljica sportova na Olimpijskim igrama i na tom natjecanju sudjeluju najveće zvijezde ovog sporta, kao i u svim ostalima, samo ne i u nogometu. I nekako su Olimpijske igre, gledajući sportski duh i poantu sporta kao takvog, više za amaterske sportaše, odnosno one vrhunske sportaše koji ne zarađuju astronomske cifre kao danas u nogometu, nego za one koji na računu imaju enormne cifre koje stvarno nisu normalne za jednog sportaša. Filozofija sporta i duh sporta nije zarada i to bjesomučna, nego natjecanje, sportski duh, zbližavanje i smanjivanje razlika bilo kakve vrste. Sport zbližava ljude, a astronomske cifre iz razdvajaju.

Iato tako, na muškom turniru smiju nastupati igrači do 23 godine uz iznimku trojice, koja mogu biti starija od 23. Na ženskom turniru nema dobnih restrikcija. Na turniru za muškarce ima 16 momčadi, ali nema Hrvatske, koja se nije plasirala.

Iz Europe, naime, mogu sudjelovati maksimalno četiri reprezentacije ako je jedna od njih domaćin. Za nastup su se tako izborile Francuska kao domaćin, Ukrajina, Izrael i Španjolska, i to ulaskom u polufinale Europskog prvenstva za mlađe od 21 godine, koje se igralo prošle godine u Gruziji i Rumunjskoj.

Hrvatska se natjecala na tom Europskom prvenstvu, no ispala je u skupini u kojoj je bila sa Španjolcima, Ukrajincima i domaćinima Rumunjima. Osvojili smo samo jedan bod u tri utakmice i ostali bez plasmana. Nikad mlada Hrvatska nije ostvarila značajan rezultat na Europskom prvenstvu. Eto, zato nikad u povijesti nismo imali nogometnu reprezentaciju na Olimpijskim igrama. To je jedan od ključnih razloga našeg pitanja o Vatrenima i Olimpijskim igrama.

Na prošla dva olimpijska turnira gledali smo dominaciju Brazilaca, koji su vodili neke od svojih najvećih zvijezda da osvoje zlatne medalje. Neymar, Gabriel Jesus i Marquinhos igrali su 2016. godine, a Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli i Richarlison 2021. godine.

Nogomet je svoj olimpijski debi imao u Parizu 1900. i od tada se pojavljuje na svim Igrama, osim u Los Angelesu 1932. Profesionalni su igrači prvi put primljeni, uz određena ograničenja, u Los Angelesu 1984., a Barcelona 1992. postala je turnir za igrače do 23 godine.

