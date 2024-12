Otkriveni detalji drame: '15 milijuna eura ili objavljujemo Schumacherove slike'

Michael Schumacher, jedan od najboljih vozača Formule 1 u povijesti, prije više od 10 godina doživio je tešku nesreću na skijanju zbog koje je završio u komi. Navodno je u jako lošem stanju, u javnosti se ne pojavljuju službene informacije o njemu, samo glasine.

Nedavno je njegova obitelj bila žrtva pokušaja iznude. Trojica muškaraca ucjenjivala su obitelj Schumacher da će pustiti u javnost privatne obiteljske fotografije i druge dokumente. Radi se o fotografijama koje narušavaju privatnost obitelji Schumacher. Muškarci su prijetili obitelji Schumacher objavom spornih fotografija na internetu, a kao dokaz su poslali obitelji nekoliko fotografija i pritom zatražili milijune.

Uhićeni su i podignuta je optužnica protiv njih, a sada je Sabine Kehm, žena koja je bila menadžerica Schumacheru, ispričala da ju je nazvao čovjek i tražio 15 milijuna eura da ne objavi Schumacherove privatne fotografije na internetu.

Jedan od optuženih je i muškarac koji je te podatke kupio od muškarca koji je radio kao zaštitar za obitelj Schumacher, a tu je poziciju iskoristio kako bi prikupio dokaze.

Uz njega je optužen i zaštitar, koji je otkrio ucjenjivače, te sin muškarca koji je kupio podatke, koji je također sudjelovao u pokušaju iznude.

"Primila sam poziv, a bio je to broj koji nismo prepoznali, pa se isprva nismo javljali kao što obično ne odgovaramo na nepoznate brojeve. Ali stalno je zvao i zvao pa sam se na kraju javila, a bio je to čovjek koji je rekao da ima Michaelove slike, rekao je da bi mogao pomoći ako obitelj ne želi da se objave na dark webu. Rekao je da je on posrednik i da ćemo morati platiti 15 milijuna eura, rekao je da je novac za slike i njegove usluge posrednika", rekla je i dodala:

"Prepoznala sam ih kao privatne fotografije i kad sam ih vidjela, pomislila sam da mogu doći samo od nekog našeg zaposlenika. Bila sam sigurna da to mora biti netko iz našeg internog kruga koji radi za nas, od prvog sam trenutka bila sumnjičava da je to netko tko više ne radi za nas."

