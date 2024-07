Kada i gdje se održavaju Olimpijske igre 2024.? Evo što sve trebate znati

Pred nama su 33. Ljetne olimpijske igre, a domaćin će biti glavni grad Francuske Pariz.

Oni će biti tek drugi grad koji će tako tri puta ugostiti Ljetne olimpijske igre. Prethodno su domaćini bili 1900. i 1924., a tri puta domaćinstvo je imao i London (1908., 1948. i 2021.).

Kada su Olimpijske igre u Parizu?

Olimpijske igre u Parizu održat će se od 26. srpnja do 11. kolovoza 2024. godine.

Natjecanja od Pariza do Francuske Polinezije

Iako je domaćin Olimpijskih igara Pariz, natjecanja će se održati i u susjednim gradovima Saint-Denisu, Le Bourgetu, Nanterreu, Versaillesu i Vaires-sur-Marneu, ali i 225 kilometara udaljenom Lilleu koji će ugostiti košarkaške i rukometne utakmice.

Više od 750 kilometara od Pariza je Marseille koji će ugostiti jedrenje i neke nogometne utakmice. Nogomet će još igrati i u Bordeauxu, Lyonu, Nantesu, Nici i Saint-Etienneu.

Ono što ipak najviše upada u oči je to da će se surfanje održati u selu Teahupo'o u Francuskoj Polineziji, udaljenom nevjerojatnih 15.716 kilometara od Pariza.

329 događaja u 32 sporta na Olimpijskim igrama 2024

U programu Igara u Parizu ima 329 događaja u 32 sporta. Kao i 2016. i 2020. tu je 28 stalnih sportova, a to su: biciklizam, gimnastika, hrvanje, atletika, boks, dizanje utega, golf, hokej na travi, jedrenje, judo, košarka, mačevanje, moderni petoboj, nogomet, ragbi, ronjenje, rukomet, stolni tenis, streličarstvo, streljaštvo, taekwondo, tenis, triatlon, veslanje, kajak/kanu, konjički sportovi, odbojka, vodeni sportovi.

Svaki grad domaćin može izabrati četiri sporta koja želi vidjeti na Olimpijskim igrama, a Pariz je odabrao surfanje, penjanje po stijenama, skateboarding i break dance koji će debitirati na Olimpijskim igrama 2024.

Službeni plakat i maskota Olimpijskih igara 2024

Službeni plakat izradio je Ugo Gattoni, a predstavljen je 4. ožujka 2024. u Musée d'Orsay. Na plakatu su stilizirano prikazane brojne pariške znamenitosti.

Kao maskota Igara odabrane su frigijske kape nazvane Phryges. Pariški organizacijski odbor rekao je da je to bila prilika za utjelovljenje francuskog duha nudeći nešto novo u odmaku od tradicionalnog životinjskog lika koji se često bira za Olimpijske igre.

"Maskota mora biti utjelovljenje francuskog duha, što nije jednostavno dočarati. To je ideal, svojevrsno uvjerenje koje sadrži vrijednosti naše zemlje i koje je stvarano tijekom vremena, tijekom povijesti", pojasnili su Francuzi izbor maskote.

Foto: Profimedia

Logo Olimpijskih igara 2024

Prvi puta u povijesti bit će isti logotip i za Olimpijske i Paraolimpijske igre. Razlog je taj da se dodatno želi naglasiti jednakost svih sportaša i zajednička poruka: Sport mijenja živote!

U spajanju tri simbola - zlatna medalja, (Para)olimpijski plamen i ženski lik Marianne, simbola Francuske - logotip utjelovljuje nit vodilju Igara kojima je glavni cilj približiti sport svakom čovjeku.

Foto: Profimedia

Ulaznice za Olimpijske igre

Ulaznice za Olimpijske igre moguće je kupiti samo preko službenih stranicama Igara. Cijena ulaznica je od 24 do 2700 eura, ovisno o događaju na koji želite ići.

Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu predstavlja 73 sportaša

Raspored utakmice hrvatske vaterpolo reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu

Hrvatska će imati ukupno 73 sportaša u 15 različitih sportova. Najviše je predstavnika u dvije muške reprezentacije, njih 27, a u pojedinačnim njih najviše je predstavnika u atletici (9), jedrenju (6) i veslanju (5).

Atletika (9): Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro (maraton), Filip Mihaljević (kugla), Sandra Elkasević, Marija Tolj, Martin Marković (disk), Filip Pravdica (dalj), Sara Kolak (koplje), Matija Gregurić (kladivo)

Biciklizam (1): Marin Ranteš (BMX freestyle)

Boks (1): Gabriel Veočić (do 80 kg)

Gimnastika (2): Tin Srbić (konj s hvataljkama), Aurel Benović (parter)

Jedrenje (6): Šime i Mihovil Fantela (49er), Palma Čargo (windsurfing), Martin Dolenc (kiteboarding), Elena Vorobeva (ILCA6), Filip Jurišić (Laser)

Judo (3): Barbara Matić (do 70 kg), Katarina Krišto (do 63 kg), Zlatko Kumrić (do 100 kg)

Kajak/kanu (2): Anamaria Govorčinović (K1), Matija Marinić (C1 slalom)

Plivanje (3): Nikola Miljenić (100 m slobodno), Jere Hribar, Jana Pavalić (50 m slobodno)

Rukomet (14): muška reprezentacija

Stolni tenis (4): Andrej Gaćina, Tomislav pucar (singl i ekipno), Filip Zeljko (ekipno), Ivana Malobabić (singl)

Streljaštvo (3): Giovanni Cernogoraz (trap), Miran Maričić, Petar Gorša (zračna puška)

Taekwondo (3): Marko Golubić (do 68 kg), Ivan Šapina (preko 80 kg), Lena Stojković (do 49 kg)

Tenis (4): Donna Vekić, Petra Martić (singl), Mate Pavić i Nikola Mektić (parovi)

Vaterpolo (13): muška reprezentacija

Veslanje (5): Martin i Valent Sinković (dvojac bez), Anton i Patrik Lončarić (dvojac na pariće), Damir Martin (samac)

Raspored utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu

U Tokiju smo uzeli osam medalja

Na posljednjim Olimpijskim igrama u Tokiju koje su se zbog pandemije održale 2021. su hrvatski sportaši osvojili ukupno osam odličja.

Zlatni su bili tekvondašica Matea Jelić, braća Sinković u dvojcu, te Nikola Mektić i Mate Pavić u teniskim parovima.

Srebra su osvojili Tonči Stipanović u laseru, teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, te gimnastičar Tin Srbić, dok su bronce osvojili tekvondaš Toni Kanaet i Damir Martin u samcu.