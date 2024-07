Hrvatska džudašica Barbara Matić osvoila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama nakon što je u finalu kategorije do 70 kilograma pobijedila Nijemicu Miriam Butkereit.

Barbara je odlično otvorila meč i već u prvoj minuti srušila Nijemicu i osvojila wazari, a tu je prednost smireno sačuvala so kraja i prišpalo joj je najsjajnije odličje.

Najveći je to uspjeh u karijeri 29-godišnje Splićanke, aktualne europske prvakinje i bivše dvostruke svjetske prvakinje (2021, 2022), te dvostruke juniorske svjetske prvakinje (2013, 2014), ali i prva medalja za hrvatski džudo u povijesti olimpijskih igara.

Bile su to njezine treće olimpijske igre. U Rio de Janeiru 2016. je zaustavljena u prvom kolu, a u Tokiju 2021. je bila peta.

Barbarino zlato ujedno je i druga medalja za Hrvatsku u Parizu nakon što je Miran Maričić osvojio broncu u finalu zračne puške na 10m.

Sjajna Splićanka je na putu do odličja ostvarila četiri pobjede. Kao prva nositeljica bila je slobodna u prvom kolu.

Matić je u polufinalu kategorije do 70 kg na Olimpijskim igrama u Parizu pobijedila Nizozemku Sanne van Dijke. Barbara je jako dobro ušla u meč, ok je Nizozemka bila neaktivna i branila se. Nakon dvije minute Barbara je srušila svoju protivnicu, zaradila waza-ari, i zadržala je na parteru te zahvatom stigla do pobjede.

Aktualna europska prvakinja (2024) i bivša dvostruka svjetska prvakinja (2021, 2022) tako je došla do jedine medalje koja joj nedostaje, olimpijske. Međutim, priča još nije završila jer sjajnu Splićanku još očekuje finale protiv Njemice Miriam Butkereit koja je nakon tri minute produžetka pobijedila Austrijanku Michaele Polleres.

Put do finala

Matić je izborila polufinale nakon što je u četvrtfinalu svladala Ai Tsunoda Roustant iz Španjolske zlatnim bodom.

U osmini finala, nakon što je u prvom kolu bila slobodna kao prva nositeljica, pobijedila je predstavnicu Italije Kim Polling ipponom nakon samo minutu i pol borbe.

