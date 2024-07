Hrvatska džudašica Barbara Matić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što je u finalu pobijedila Njemicu Miriam Butkereit. Najveći je to uspjeh u karijeri 29-godišnje Splićanke, aktualne europske prvakinje i bivše dvostruke svjetske prvakinje (2021, 2022), te dvostruke juniorske svjetske prvakinje (2013, 2014), ali i prva medalja za hrvatski džudo u povijesti olimpijskih igara. Bile su to njezine treće olimpijske igre. U Rio de Janeiru 2016. je zaustavljena u prvom kolu, a u Tokiju 2021. je bila peta. Barbarino zlato ujedno je i druga medalja za Hrvatsku u Parizu nakon što je Miran Maričić osvojio broncu u finalu zračne puške na 10m. Sjajna Splićanka je na putu do odličja ostvarila četiri pobjede.