Najveći hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić kao predvozač je prošao stazu i u nekoliko rečenica sažeo dojmove o otkazivanju današnje utrke Snježne kraljice za muškarce. Utrka je danas na Sljemenu počela, ali nakon dugog vijećanja ipak prekinuta. Direktor utrke Vedran Pavlek je rekao kako je FIS donio pogrešnu odluku.

FIS donio pogrešnu odluku

Inače, na Sljemenu je vladala prava zimska idila, staza je bila spremna, prema organizatoru držalo se plana, činilo se da će Sljeme dobiti svog 13. Snježnog kralja, kako će se skijaški spektakl održati. Utrka je krenula, 19 skijaša se spustilo do cilja, ali nekoliko puta staza se popravljala. Organizatori su vijećali i iz FIS-a su kazali: "Bilo je dosta".

No, jedan detalj iz ove priče bode u oči. Naime, Pavlek je rekao kako su jučer sve pogladili i kako je bilo dovoljno vode, te kako je FIS donio pogrešnu odluku da se na cijelu stazu još jednom doda vode i soli. Legendarni Ivica Kostelić smatra ima čvrsto mišljenje...

'Uvijek je pitanje samo koliko je opasno voziti'

"Naravno da se moglo skijati. To uopće nije upitno. Uvijek je pitanje samo koliko je opasno voziti po nekoj podlozi, a to je navodno razlog zašto je utrka otkazana, ali ovo je slalom. Nije spust, pa ni veleslalom. I nije ni bilo tako loše, a opasno niti malo. Ali nekim frajerima ne odgovara da se voze po kvrgavoj stazi jer nikad i ne treniraju po takvima. To je ona stara priča da se kod utrka ne vodimo onim da trebaju biti takve da se vidi tko je najbolji i FIS je opet pokleknuo u tome", kazao je Ivica Kostelić i dodao:

"Brod bez kapetana ne može ploviti. Nekad su stvari takve da zahtijevaju teške odluke i meni je jasno da nije bilo lako donijeti odluku, ali od vođa se očekuje da donese teške odluke. Problem našeg vremena općenito je u tome što postoji iluzija, ili utopija, kako bi svi trebali biti zadovoljni, sretni i slagati se oko svih stvari, a takvo vrijeme teško proizvodi vođe jer se vođe ne mogu svidjeti svima, niti se njihove odluke mogu svidjeti svima. Stalno te priče je li opasno ili nije, fer ili nije, pa 'ni med cvetjem ni pravice', ako ćeš stalno tražiti izgovore ne moraš se ni baviti sportom, a najbolje je da se ne baviš ni sportom ni ičim u ovom svijetu jer ništa nije potpuno fer ili nije uopće fer", istaknuo je najbolji hrvatski skijaš svih vremena, prenose njegove riječi Sportske novosti.