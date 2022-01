Muški slalom za Svjetski kup na zagrebačkom Sljemenu koji se trebao održati u četvrtak je otkazan zbog loših uvjeta na stazi. Utrka je startala i prvu vožnju odvozilo je 19 skijaša, ali nakon toga je odlučeno da su uvjeti takvi da ne dozvoljavaju nastavak utrke.

Prije otkazivanja nastupilo je 19 skijaša, među kojima je bio i Filip Zubčić koji je pogriješio na početku trke, pao i praktički izgubio sve šanse za plasman u drugu vožnju.

Iz FIS-a su potvrdili da je slalom otkazan "zbog nepovoljnih uvjeta i u najboljem interesu skijaša".

"Izgledalo je ujutro jako dobro, čistili smo sve po dogovoru. Čistili smo tu liniju i na pregledima je sve bilo dobro, vodila se diskusija treba li nešto dodatno raditi. Podloga je bila dobra, odluka FIS-a je bila da se popravlja s vodom i soli, e sad, je li to još više pojelo snijeg... Da smo sve zadržali otpočetka, imali bi dobru utrku. Mi smo sve pokušali, plana B i C više nema, ja sam ponosan na sve koji su ostali ovdje i pomogli. Nije ni prva niti zadnja utrka koja se otkazala, to je jedna realnost Svjetskog kupa", kazao je za HRT direktor utrke Vedran Pavlek.

Slamom bio odgođen u srijedu

Sljemenski slalom otkazan je i u srijedu, a organizatori, na čelu sa direktorom utrke, su se nadali da će zbog vremenskih uvjeta tijekom noći danas ipak uspjeti održati...

No, to se nije ostvarilo i utrka je zbog problema na stazi prekinuta čak četiri puta prije konačne odluke o ponovnom otkazivanju.

"Bilo je bolje da se utrka danas održala, izgledalo je sve dobro. O svemu tome mi premalo odlučujemo, odlučuje FIS-ov žiri, premalo se nas pita. Da, sada počinju pripreme za sljedeću sezonu i na sve treba gledati pozitivno. Gledam ljude po stazi, ne znaju da li da plaču, ili što da rade', dodao je vidno razočarani Pavlek.