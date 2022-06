Hrvatske vaterpoliste u četvrtak (18 sati) na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj čeka druga utakmica u grupnoj fazi natjecanja, u kojoj će izabranici Ivice Tucka u Debrecenu odmjeriti snage s reprezentacijom Njemačke, a samo pobjeda donosi ostanak u utrci za prvo mjesto i izravan plasman u četvrtfinale.

Hrvatska je u prvom kolu remizirala s Grčkom (8-8), dok je Njemačka poražena od Japana (11-12).

"Rekao sam igračima da je ova utakmica za barem 10 posto važnija nego što je bila Grčka i svaka naredna će tako biti. Ne interesira me uopće u kakvom su sastavu. Znam kakvi su, vjerujem da smo kvalitetnija reprezentacija od Njemačke i to moramo pokazati. Moramo tu utakmicu pobijediti, to je sljedeći korak i onda ćemo se, ako sve prođe kako želimo, okrenuti sljedećem protivniku", rekao je izbornik Ivica Tucak najavljujući dvoboj protiv pomlađene reprezentacije Njemačke.

'Možda najlošija ekipa'

"Od zadnjih par godina ovo je možda i najlošija ekipa, ali promijenili su trenera, Petar Porobić je sad na klupi. Mlada su ekipa, ali sigurno nisu ekipa koju možemo podcijeniti. Mi i ne bi smjeli ni trebali nikoga podcijeniti, s obzirom na to da smo mlada momčad", izjavio je 26-godišnji hrvatski reprezentativac Andrija Bašić te dodao:

"Vjerujem da ćemo se pripremiti, da ćemo dati sve od sebe i da nam ta Njemačka neće predstavljati neki veliki problem nego, dapače, da će nam biti odlična priprema za Japan i ostalo što nas čeka."

Hrvatska i Grčka će kao favoriti ući u preostale utakmice u skupini, a za konačan plasman će biti važan svaki pogodak, jer bi gol-razlika mogla biti odlučujuća u borbi za izravan plasman u četvrtfinale. No, izbornik o tome ne razmišlja.

Korak po korak

"U ovom trenutku ništa nije riješeno niti negativno, niti pozitivno. Još se svašta može dogoditi. Možemo, ne daj Bože, i negdje kiksati pa iskomplicirati sve ovo što smo napravili. Fokus je na utakmici protiv Njemačke, odigrati maksimalno koliko možemo, utakmicu pobijediti, a onda ćemo ići korak dalje", poručio je Tucak.

Nakon prvog kola Japan je vodeći na ljestvici sa dva boda, Hrvatska i Grčka imaju po jedan, a Njemačka je bez bodova.

Dvoboj Grčke i Japana je na rasporedu u četvrtak od 19.30 sati.