Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija svoj je nastup u skupini B na Svjetskom prvenstvu u Debrecenu otvorila 8-8 (1-4, 4-1, 1-2, 2-1) remijem protiv Grčke.

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Konstantin Harkov s tri gola, dva je dodao Marko Žuvela, a po jedan Jerko Marinić Kragić, Rino Burić i Andrija Bašić. U sastavu Grčke sjajan je bio Angelos Vlachopoulos s četiri gola, po jedan gol su dodali Genidounias, Kakaris, Fountoulis i Argyropoulos.

Katastrofalno otvaranje

Protiv aktualnih olimpijskih doprvaka Hrvatska je vrlo loše ušla u susret te nakon prvih osam minuta gubila sa 1-4. Izabranici Ivice Tucka bili su bezopasni u napadu usprkos brojnim prilikama s igračem više u bazenu, dok su u obrani "propuštali" u gotovo svakoj situaciji s igračem manje. No, u drugoj četvrtini situacija se u potpunosti promijenila, "proradila" je desna strana napada predvođena Harkovim i Žuvelom, Grci su propustili nekoliko situacija s brojčanom prednosti zahvaljujući briljatnim obranama Marka Bijača, na kraju tog dijela Grci nisu uspjeli zabiti niti u situaciji s dva igrača više pa se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 5-5.

U trećoj i četvrtoj četvrtini napadi su bili manje produktivni, Grčka je bila u stalnoj prednosti, ali nikada većoj od jednog pogotka. Andrija Bašić je odličnim udarcem s distance 1:55 minuta prije kraja poravnao na 8-8, a do kraja dvoboja obje momčadi su propustile nekoliko napada. posljednju priliku imala je Hrvatska u posljednjih 26 sekundi, ali uz oštru grčku obranu naši igrači nisu uspjeli izboriti niti udarac prema golu.

Japanci priredili senzaciju

Hrvatska će u 2. kolu u četvrtak od 18 sati igrati protiv Njemačke koja je u prvom susretu ove skupine izgubila od Japana sa 11-12 (2-5, 2-3, 2-3, 5-1).

Izravni plasman u četvrtifnale izborit će pobjednik skupine, dok će drugi i treći u međurundu.

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B

Debrecen, početak u 19.30 sati

Hrvatska - Grčka 8:8 (1:4, 4:1, 1:2, 2:1)

Četvrta četvrtina

8' Harkova je u zadnjem napadu zaustavila grčka obrana, utakmica je završila 8:8.

8' Grčka nije iskoristila napad, još je 26 sekundi do kraja i mi ćemo imati napad za pobjedu.

7' Šteta, imali smo napad za vodstvo,Žuvela je pucao, ali njegov udarac odsjeda na vratnici.

6' Bašić u jako važnom trenutku, dvije minute do kraja utakmice,zabija iz daljine za novo izjednačenje.

5' Nije dugo bilo izjednačeno, Vlachopulos donosi novu prednost Grcima.

4' Nakon što nismo iskoristili dva igrača više, Žuvela nas je spasio i zabio za izjednačenje!

3' Nova odlična obrana Bijača, niti jedna ekipa ne može zabiti.

2' Sjajna obrana Bijača, još nema pogodaka u četvrtoj četvrtini.

Treća četvrtina

7' Argyropoulos zabija za vodstvo Grčke 7:6 i tim rezultatom završava treća četvrtina.

6' Bijač brani zicer Grčke s dva metra, Fatović u sljedećem napadu pogađa gredu.

5' Nezaustavljivi udarac Marinića Kragića za 6:6! Kakva je ovo bomba bila.

4' Nismo iskoristili napad s igračem više, Lazić je zatresao vratnicu i ostje 6:5 za Grčku.

3' Vlachopoulos zabija, Grci ponovno vode.

1' Počela je treća četvrtina, Hrvatska ima prvi napad i odmah je iskuljučen grčki igrač, ali Bašićev ufarac je obranjen. Lopta dolazi do nas, ali nažalost odmah smo napravili prekršaj u napadu.

Druga četvrtina

8' Gotovo je prvo poluvrijeme, Hrvatska se vratila nakon lošeg ulaska u utakmicu.

7' Velika obrana Bijača dok smo imali dva igrača manje.

6' Harkov iz velike daljine žabicom zabija svoj treći gol za 5:5, Hrvatska je izjednačila.

5' Hrvatska koristi igrača više, Harkov zabija za brzi povratak na pogodak zaostatka, Grci vode 5:4.

5' Vlahopoulous zabija iz daljine, Grci ponovno odlaze na plus tri.

4' Hrvatska se vratila, Burić sjajno zabija treći gol za Barakude.

3' Žuvela zabija za drugi gol za Hrvatsku i smanjuje zaostatak na - 2.

3' Bijač! Sjajna obrana našeg golmana, da su sada Grci zabili bili bismo u groznoj situaciji.

2' Grci su imali igrača više, ali greda nas je spasila.

1' Krenula je druga četvrtina, Grci imaju prvi napad.

Prva četvrtina

8' Gotova je prva četvrtina, Grci vode 4:1.

7' Hrvatska ne koristi niti četvrtog igrača više, Grci uzvraćaju i povećavaju prednost na tri gola, 4:1 za Grčku je rezultat. Barakude su jako loše počele.

5' Nova loša reakcija naših vaterpolista s igračem više, Grci nam uzimaju loptu i Vlachopoulos zabija za 3:1, Grci imaju dva gola prednopsti

4' Grčka koristi igrača više i vraća se u vodstvo.

3' Hrvatska izjednačuje, Harkov iz daljine zabija za 1:1.

3' Hrvatska ne koristi još jedan napad, udarac Žuvele je obranio grčki golman.

2' Barakude nisu iskoristile prvi napad, Žuvela nije dobro primio loptu, Grci odmah u svojem prvom napadu zabijaju za vodstvo. Strijelac je Genidounias.

1' Počela je prva četvrtina, Hrvatska ima prvi napad.

19.21 Sve je spremno, još nas manje od deset minuta dijele do početka utakmice.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija nastup na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj započinje u utorak 21. lipnja (19.30 sati) utakmicom protiv aktualnih olimpijskih doprvaka, reprezentacije Grčke.

"Okupljena je jedna potpuno nova generacija reprezentativaca. Imamo osmoricu igrača koji će debitirati na velikom natjecanju. Ipak, vjerujem da smo to uspjeli i u vikend okupljanjima, na kojima smo inzistirali kao nikada do sada, zbog želje da čim prije, brže i bolje formiramo tu kemiju i stvorimo pozitivno ozračje koje je potrebno za svaki veliki rezultat", rekao je izbornik 'Barakuda' Ivica Tucak uoči puta u Mađarsku, a reprezentativac Loren Fatović ovako je najavio okršaj s Grcima:

"Naravno da nećemo izlaziti sada uoči početka prvenstva s nekim bombastičnim izjavama, najavama, obećanjima o medalji i slično jer nismo ni odigrali zajedno puno utakmica, a Grci… To je vrhunska momčad, izrazita širina. Mislim da će to biti vrhunska utakmica koja nam može relativno olakšati četvrtfinale, ali da će biti baš ključna i odlučujuća, sigurno neće. Zato jer je to ipak tek prva utakmica na turniru. Svaka iduća je najvažnija."

Dva dana nakon dvoboja s Grcima, 23. lipnja, (18.30 sati) Hrvatskoj je suparnik izabrana vrsta Njemačke, dok će grupni dio natjecanja završiti 25. lipnja (18 sati) utakmicom protiv Japanaca.