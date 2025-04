Red Bull ima pune ruke PR posla: Osim novog vozača, predstavili i bolid

Nakon tjedna odmora, vozači Formule 1 nastavljaju sa sezonom, a treća će im utrka biti Velika Nagrada Japana. I dok su ostale momčadi odmarale i pripremale se za Japan, momčad Red Bulla je imala pune ruke PR posla.

Podsjetimo, austrijska je momčad odlučila delegirati Novozelanđanina Liama Lawsona u njihovu sestrinsku momčad Racing Bulls i potpisati s Japancem Yukijem Tsunodom. Lawsonu su dali tek dvije utrke da se iskaže, a dok je vladala buka i galama oko toga, momčad je predstavila i novi bolid.

Riječ je o dizajnu koji je inspiriran modelom Honda RA272, točnije prvim bolidom s kojim je Honda slavila pobjedu na Velikoj Nagradi Meksika 1965. godine, kada je prvi kroz cilj prošao njihov tadašnji vozač Richie Ginther.

Raskid suradnje s Hondom

Honda je dugogodišnji partner Red Bulla, međutim suradnja im traje di kraja 2025. godine kada će austrijska momčad prijeći na motor Forda. Upravo zbog toga je tijelo bolida jedinstven.

"Ovaj dizajn bolida je posveta zajedničkom putu koji smo prošli s Hondom i nevjerojatnim uspjesima koje smo zajedno ostvarili", objavio je Red Bull na društvenim mrežama.

Zanimljiv će biti nakon dugo vremena gledati bolid RedBulla u bijelim bojama s crvenim detaljima, a možda će ga neki slučajno zamijeniti i s konkurentskim bolidom američke momčadi Haas.

Debi Tsunode u Red Bullu

Veliki će trenutak to biti i za Tsunodu koji će nakon provedene četiri godine u sestrinskoj momčadi Racing Bulls (prijašnji AlphaTauri) na svojoj domaćoj utrci debitirati za glavnu momčad. To mu je jedina prilika da dokaže da je dostojan mjesta u austrijskoj momčadi s obzirom na to da oni imaju itekakvu povijest mijenjanja vozača usred sezone.

Veliki je pritisak na njega i zbog četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena koji iz očito ne toliko kvalitetnog bolida izvlači ono najbolje i još jednom pokazuje kakva je klasa, a kod njih očito vrijedi, ako Max može moraju i ostali.

