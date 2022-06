Bio je to sportski dan kojem smo se veselili. No, na kraju smo od euforije doživjeli tugu, očaj... Mladi hrvatsku nogometaši izgubili su prvi u petak dosta dramatično od Norveške u ključnoj utakmici kvalifikacija za Euro. Do 91. su u Dramennu vodili 2-1, da bi u sljedećih 4 minute, u sudačkoj nadoknadi, dobili dva gola i potpuno šokirani napustili travnjak.

Sad ne ovise više o sebi... Do kraja kvalifikacija Hrvatska gostuje u Estoniji, a Norveška gostuje kod Finske i kod kuće dočekuje Azerbajdžan. U slučaju dvije norveške pobjede, Hrvatska će biti druga u skupini i morat će u baraž.

Marin Čilić je u polufinalu Roland Garrosa poveo protiv Caspera Ruuda sa 1-0 u setovima, da bi se nakon toga raspao i izgubio 3-1. Čilić je dao sve od sebe, hrabro se borio, ali igra mu se raspala u trećem setu, da bi ga Ruud u četvrtom dotukao.

Čilić je u meču imao 10 aseva, šest manje od Ruuda, 66 posto prvoga servisa, 51 winner i deset više od protivnika, ali i čak 56 neprisiljenih pogrešaka, čak 35 više od Norvežanina. Marin je meč počeo dobro, u skladu s njegovim dosadašnjim igrama na pariškoj zemlji, bio je moćan i precizan, te je Ruudu oduzeo servis u sedmoj igri, a to je ponovio i u devetoj igri za 6-3.

Ništa u Marinovoj igri nije upućivalo na pad u igri koji je uslijedio nakon dobitka prvog seta. Čilićeva igra se polako gasila, a Ruud u petom gemu seta dolazi do novog oduzimanja servisa za vodstvo od 4-1. Kraj je uslijedio vrlo brzo i Ruud je došao do najveće pobjede u karijeri i finalnog meča s Nadalom.

I onda su na red došli Vatreni, koji su deklasirani u Gradskom vrtu s 3-0 od Austrije u 1. kolu skupine A Lige nacija. Izabranici Zlatka Dalića razočarali su u Osijeku na otvaranju Lige nacija. Nije drama, ali ružno zvuči ovih 3-0.

Hrvatska je doživjela prvi poraz u Osijeku i jedan od najtežih domaćih poraza uopće, a na startu elitne skupine Lige nacija Dalićevi izabranici su izgubili od nominalno najslabijeg protivnika.

Austrijanci su do velike pobjede došli golovima Marka Arnautovića (41), Michaela Gregoritscha (54) i Marcela Sabitzera (57).

Hrvatska u ponedjeljak u Splitu dočekuje svjetskog prvaka Francusku, koja je u drugoj utakmici skupine Parizu izgubila od Danske 1-2.