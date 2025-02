Ljutić u sezoni za pamćenje! Nije samo mali globus u igri, evo što sve treba Zrinki

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić sjajnom je vožnjom u talijanskome Sestriereu zasjela na vrh u ukupnome poretku slalomašica. Zizi je u subotu osvojila na slalomu drugo mjesto te preuzela vodstvo u slalomu nakon što je do tad vodeća Camille Rast ispala iz utrke nakon prve vožnje, a Zrinka svojim nastupom osvojila velikih 80 bodova.

Zrinka trenutno ima 489 bodova u slalomu s 29 viška ispred najveće konkurentice za mali globus. Iza Švicarke na trećem je mjestu Austrijanka Katharina Liensberger s 384 bodova tako da je najvjerojatnije borba ostala između hrvatske skijašice i Švicarke.

Nije još puno utrka ostalo do kraja sezone u skijaškome Super kupu, a najbolja hrvatska skijašica u konkurenciji je i za postolje u ukupnome poretku svih disciplina. Gotova nedodirljiva je Talijanka Federica Brignone s 999 bodova dok je na drugome mjestu Lara Gut-Behrami s 809 bodova. Zizi je na trećem mjestu sa 753 i imat će priliku doći do postolja jer sljedeća koja joj prijeti s četvrtog mjesta je Sara Hector s 666 bodova.

Zrinki još preostaju četiri utrke u kojima će se natjecati do kraja sezone. Sljedeći će vikend Ljutić propustiti skijaški vikend gdje se skijašice natječu u brzim disciplinama, dva spusta i superveleslalomu, ali se 8. i 9. ožujka priključuje u veleslalomu i slalomu u švedskom Areu.

Nakon toga opet propušta vikend s brzim disciplinama, ovoga puta spust i superveleslalomom u talijanskom La Thuileu, a onda slijedi završnica Skijaškog kupa u američkom Sun Valleyju.

Tamo će po 25 najboljih u poretku Svjetskog kupa nastupati u svakoj disciplini, kao i aktualni juniorski svjetski prvaci i prvakinje. Ljutić je tu kao petoplasirana u veleslalomu i drugoplasirana u slalomu sigurna pa ćemo je sigurno gledati u posljednjem skijaškome vikendu ove sezone.

Dakle što se tiče ukupnog poretka Zrinka mora ostvariti što bolji rezultat da obrani postolje ili se možda kojim slučajem dokopa drugoga mjesta. Brignone je ipak neuhvatljiva za Zrinku. Ipak Zizi bi se trebala fokusirati na slalom kako bi uzela mali globus. Ostale su još samo dvije utrke i bit će to tijesna borba s Camille Rast. Prvo mjesto u slalomu nosi 100 bodova, drugo 80, treće 60 , itd. To znači da si Zrinka s ukupnom bodovnom prednošću od 29 bodova može dopustiti da Švicarka bude samo jednom ispred hrvatske skijašice i to za jedno mjesto. Zrinka ima sve u svojim rukama, a pokazala je već kako se zna nositi s pritiskom.

Raspored Zrinke Ljutić do kraja sezone:

8. ožujka, Are - veleslalom

9. ožujka, Are - slalom

25. ožujka, Sun Valley, završnica Svjetskog kupa - veleslalom

27. ožujka, Sun Valley, završnica Svjetskog kupa - slalom

