Mikaela Shiffrin otvorila dušu: 'Život bez skijanja? Nema šanse, ništa drugo ne znam raditi'

Alpska skijaška sezona ponovno je otvorila svoja vrata, a kao i svake godine, sve je započelo tradicionalnim veleslalomima na ledenjaku u Söldenu. Među natjecateljicama je i rekorderka Svjetskog kupa Mikaela Shiffrin, koja se vratila na snijeg nakon što je zbog ozljede propustila veći dio prošle sezone.

Uoči početka nove zime, Shiffrin je na konferenciji za novinare koju je održala zajedno s predsjednikom FIS-a Johanom Eliaschom progovorila i o svom zaručniku, norveškom asu Aleksanderu Aamodtu Kildeu, koji se još uvijek oporavlja od teškog pada u Wengenu u siječnju 2024.

„Nevjerojatno mu ide dobro,“ rekla je Shiffrin za Eurosport, uz osmijeh koji je otkrivao i ponos i olakšanje. „Ali pred njim je i jako dug put.“

Kilde je u padu na legendarnom Lauberhornu zadobio višestruke ozljede i od tada prolazi dugotrajan proces rehabilitacije. Shiffrin je naglasila koliko je njegov oporavak duboko osoban i simboličan:

„Povratak utrkama, u početku, jednako je toliko i povratak životu,“ rekla je emotivno. „I dalje ima ograničenja u ramenu — vjerojatno će ih imati cijeli život.“

Ipak, optimizam ne izostaje. Mikaela otkriva da je Kilde ponovno motiviran, fokusiran i fizički sve jači, te da se nada povratku za spust u Beaver Creeku.

„Njegov rad na povratku me inspirira svaki dan,“ dodala je Shiffrin. „Svi volimo gledati ga kako skija, i iskreno se nadam da će uspjeti.“

Mikaela Shiffrin preispituje svoje granice

Kad je riječ o vlastitoj karijeri, 101-struka pobjednica Svjetskog kupa priznaje da i dalje preispituje svoje motive i granice uspjeha.

„Ne znam bih li bila toliko uspješna u nečem drugom,“ rekla je. „Svi mi imamo unutarnji poriv da nešto radimo — a ja ga osjećam svaki put kad odradim savršen trening. Kad se sve poklopi, kao da je svijet na svom mjestu. I ostatak života pokušavam hvatati te trenutke.“

