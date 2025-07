Šok za cijeli grid: Verstappen raskida ugovor s Red Bullom i prelazi u najvećeg rivala?

Prema informacijama Sky Sports F1, ponajbolji vozač današnjice Nizozemac Max Verstappen vodi ozbiljne razgovore sa svojom momčadi Red Bullom oko potencijalnog raskida ugovora. Isti izvor navodi i kako je Verstappen u pregovorima s Mercedesom oko potencijalnog prelaska u njemački tim.

Verstappen ima važeći ugovor s Red Bullom do 2028., ali u njemu postoji nekoliko klauzula koji bi vozaču omogućili da ga raskine ranije. Primjerice, ako na kraju srpnja Verstappen bude slabiji od trećeg mjesta u ukupnom poretku, jedna od tih klauzula postaje aktivna. To je ikako moguće budući da je Nizozemac upravo treći u ukupnom poretku sa samo devet bodova prednosti ispred, zanimljivo baš Mercedesovog, Georgea Russella.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨BREAKING: Mercedes are in concrete negotiations with Max Verstappen, Sky Sports Italy reports. 💣<br><br>Verstappen is ready to free himself from Red Bull for next season. <br><br>Thoughts? 💭 <br><br>[VIA <a href="https://twitter.com/SkySportF1?ref_src=twsrc%5Etfw">@SkySportF1</a>] <a href="https://t.co/JeqWPyQLeC">pic.twitter.com/JeqWPyQLeC</a></p>— Racing News (@_racingnews) <a href="https://twitter.com/_racingnews/status/1940171136756572168?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Zanimljivo, Verstappen bi mogao zauzeti upravo njegovo mjesto budući da ni on ni njegov momčadski kolega Kimi Antonelli nemaju ugovore za sljedeću sezonu. Cijelu situaciju nedavno je komentirao i vođa Mercedesa Toto Wolff: "Zadovoljni smo trenutnom postavom s Kimijem i Georgeom, vjerujemo im i uživamo raditi s njima. No Verstappen, kao četverostruki svjetski prvak, sam odlučuje o svojoj budućnosti. Moj je zadatak kao šefa momčadi pratiti kamo ta priča vodi."

Wolffa su upitali i o mogućnosti da Verstappen i Russell postanu momčadski kolege iako je dobro poznato da njih dvojica nisu u dobrim odnosima: "Sve je moguće. Imao sam Rosberga i Hamiltona koji su se borili za naslov – nakon toga ništa ne djeluje teško" - odgovorio je.

Verstappen je sve četiri svjetske titule osvojio u Red Bullu, ali već neko vrijeme nije zadovoljan radom cjelokupnog tima, ponajviše inženjera za koje tvrdi kako mu ne uspijevaju složiti kompetitivan bolid kojim bi mogao napasti petu uzastopnu titulu.

