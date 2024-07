Hrvatski kanuist Matija Marinić završio je na osmome mjestu u disciplini C1 slaloma u kanuu na Olimpijskim igrama. Bio je to Matijin najbolji nastup na Igrama i treći hrvatski u povijesti te discipline. Treba čestitati Matiji, bila je teška konkurencija, a tko zna gdje bi završio da nije malo zapeo na sredini staze.

Sjajno je Marinić počeo slalom. Topio je prednost Slovaka Benusa da bi ga do sredine staze prestigao i vodio na kratko. No tada je kod 13 vratiju ušao u probleme i napravio zaostatka koji ga je koštao na kraju. Završio je Matija treći, no nažalost još se šest kanuista natječe među njima i nevjerojatni Gestin. Gotovo je nemoguće da osigura medalju, ali nada umire zadnja.

Kao što se i najavljivalo olimpijsko je zlato uzeo Nicolas Gestin. Francuz je bio tehnički besprijekoran i za pet sekundi bio je ispred svih. Sjajnu vožnju imao je Britanac Adam Burgess koji je osvojio drugo mjesto, dok je broncu osigurao Slovak Matej Benus.

Najava vožnje:

U polufinalu discipline C1 slaloma u kanuu Olimpijskih igara sjajnu je vožnju odradio Matija Marinić. U cilj je stigao kao petoplasirani. Dugo je vodio u cijeloj dionici, no na kraju je završio dvije sekunde iza Španjolca Travea.

Ipak do kraja polufinala završio je na sedmome mjestu. Bez konkurencije bio je opet Francuz Gestin, pet i pol sekundi ispred Hrvata. Sjajan je to rezultat za Hrvatsku jer je Marinić svojom vožnjom osigurao finale među najboljom dvanaestoricom, gdje će napasti medalju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Igor Kralj/PIXSELL

Finale je na rasporedu u 17:20, a Marinić će imati priliku osvojiti još jedno hrvatsko odličje nakon Maričićeve bronce.

