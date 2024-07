Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša za RTL je analizirao prvi olimpijski dan u Parizu.

Za početak je progovorio o ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara.

"Bilo je jedno spektakularno otvaranje, Francuzi su htjeli napraviti nešto što nikad nije viđeno i da nije bilo nikad viđeno, nešto što je trebala biti i promocija francuske kulture i povijesti i približiti sportaše običnim ljudima. Dakle, to je bio jedan po meni jedan spektakularan lijepi pokušaj. Ono što mi se naravno nije svidjelo je bila kiša koja je padala čitavo vrijeme i nitko nije bio osim predsjednika Macrona pod nekim krovom, tako da su svi bili mokri do kože. Nisu mi se sviđali ti neki dijelovi, primjerice ta nekakva alegorija na Posljednju večeru. To je stvarno bilo nešto što tu uopće ne treba biti, ne treba biti nigdje u principu, ali to je valjda dio njihovog pristupa programu i na to mi nismo nikako mogli utjecati, niti je itko znao da će to biti tako."

Foto: Screenshot Facebook

Mnogi su danas to osudili. Okrenimo se sad ovom prvom olimpijskom danu i našim sportašima za koje je bio odličan. Svi su položili test, možemo reći i rukometaši, gimnastičari i veslači…

"Nemojte nam o rukometašima. Oni su nam živce pojeli u ovih sat vremena igre, Japanci su ih stvarno namučili i taj zadnji gol Martinovića je vratio sve na stare staze kako treba biti. Jedan jako dobar dan u sportskom smislu od Damira Martina i kanua, pa preko gimnastičara, eto do rukometaša. Stvarno dobro, i želim da se tako i dalje nastavi.

Bili ste danas i u Olimpijskom selu, posjetili ste naše sportaše, susreli se s njima, kakav je vaš dojam? Jesu li uzbuđeni i jedva čekaju? Kakav su dojam ostavili na vas?

"Oni su super. Većina njih su rutineri, vrlo je malo onih kojima su to prve igre, tako da s te strane nema nekog posebnog uzbuđenja. Ono što je mene danas najviše interesiralo, to je da čujem našeg doktora Martinca, šefa zdravstvene komisije kako je prošlo s te zdravstvene strane otvaranje. Puno su oni bili izloženi kiši i lošem vremenu, ali na svu sreću, svi su dobro, zdravo i to je bilo ono najvažnije za danas ujutro.

Za kraj, 73 hrvatskih sportaša i sportašica u 16 sportova. Znam da ne volite ništa puno prognozirati, ali kakva su vaša očekivanja?

"Kad gledate ovaj današnji dan, vidite odmah se pokazali da dobar dio njih ili veći dio njih se može uključiti u borbu za odličja ako budu zdravi, u dobroj formi, vjerojatno ćemo se zajedno s njima veseliti. Teško je to govoriti, Olimpijske igre su često nepredvidive. Ja osobno mislim da sve što bi bilo iznad šest, sedam medalja bilo bi jako dobro."