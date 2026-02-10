FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTETA /

I treći hrvatski predstavnik ostao bez plasmana na ZOI-ju

I treći hrvatski predstavnik ostao bez plasmana na ZOI-ju
×
Foto: Maxim Thore/bildbyrÄšn/shutterstock Editorial/profimedia

Ranije su u ženskoj konkurenciji nastupile Tena Hadžić i Ema Sobol koje su također nisu plasirale u četvrtfinale. Hadžić je bila 66. od 89 natjecateljica, a Sobol 77.

10.2.2026.
10:50
Sportski.net
Maxim Thore/bildbyrÄšn/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski skijaški trkač Marko Skender nije se uspio plasirati u daljnju fazu natjecanja u sprintu klasičnim stilom u skijaškom trčanju u utorak

Skender je u kvalifikacijama bio 61. s vremenom 3:31.91 i 24,54 sekunde zaostatka za najbržim u kvalifikacijama Norvežaninom Johannesom Hoesflotom Klaeobom (3:07.37). U kvalfikacijama su nastupila 94 skijaška trkača, a 30 najbržih je ostvarilo plasman u četvrtfinale. 

Ranije su u ženskoj konkurenciji nastupile Tena Hadžić i Ema Sobol koje su također nisu plasirale u četvrtfinale. Hadžić je bila 66. od 89 natjecateljica, a Sobol 77. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja

Zimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx