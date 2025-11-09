FREEMAIL
još bez treninga /

Hirscher ponovno odgodio povratak: Legendarni skijaš još nije spreman za snježne padine

Hirscher ponovno odgodio povratak: Legendarni skijaš još nije spreman za snježne padine
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hirscher je u prosincu prošle godine zadobio ozljedu križnih ligamenata te se skijaškim treninzima vratio u rujnu

9.11.2025.
12:25
Hina
Sanjin Strukic/pixsell
 Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa, 36-godišnji Marcel Hirscher koji od prošle sezone nastupa za Nizozemsku, još je jednom odgodio svoj povratak na snježne padine.  

Hirscher je u prosincu prošle godine zadobio ozljedu križnih ligamenata te se skijaškim treninzima vratio u rujnu planiravši nastup u veleslalomu u Soeldenu na otvaranju nove sezone prije dva tjedna.

No, zbog bolesti taj je nastup otpao, a sada je sa svojim timom odlučio kako će ptopustiti i slalom u finskom Leviju koji je na programu za tjedan dana.

"Sve je stvar osjećaja. Marcel nije odradio niti jedan ljetni trening i mora vidjeti kako će doći do potrebne kilometraže u nogama. Dobra je vijest da je koljeno u odličnom stanju", kazao je izvor iz Hirscherove ekipe za Salzburger Nachrichten.

Marcel HirscherSkijaški KupLeviSkijanje
Hirscher ponovno odgodio povratak: Legendarni skijaš još nije spreman za snježne padine