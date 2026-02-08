FREEMAIL
STRAŠAN PAD /

Poznata dijagnoza nesretne Lindsey Vonn! Evo gdje je nakon operacije

Poznata dijagnoza nesretne Lindsey Vonn! Evo gdje je nakon operacije
Foto: Handout/afp/profimedia

Vonn je bila liječena u bolnici Ca' Foncello u sjevernom gradu Trevisu nakon što je tamo prevezena helikopterom

8.2.2026.
19:46
Sportski.net
Handout/afp/profimedia
Težak pad Lindsey Vonn u nedjelju na spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo šokirao je sportski svijet. Lindsey je helikopterom prebačena u bolnicu, a bolni krici i jauci još odzvanjaju ušima.

Reuters javlja da je Lyndsey Vonn slomila nogu te je operirana. Vonn je bila liječena u bolnici Ca' Foncello u sjevernom gradu Trevisu nakon što je tamo prevezena helikopterom nakon nesreće velikom brzinom u Cortini d'Ampezzo.

„Poslijepodne je podvrgnuta ortopedskoj operaciji kako bi se stabilizirao prijelom lijeve noge“, navodi se u priopćenju bolnice. Izvor je rekao Reutersu da je pod nadzorom na odjelu intenzivne njege gdje može imati više privatnosti te je naglasio da nema opasnosti za njezin život.

POGLEDAJTE VIDEO: München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri

