Poznata dijagnoza nesretne Lindsey Vonn! Evo gdje je nakon operacije

Težak pad Lindsey Vonn u nedjelju na spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo šokirao je sportski svijet. Lindsey je helikopterom prebačena u bolnicu, a bolni krici i jauci još odzvanjaju ušima.

Reuters javlja da je Lyndsey Vonn slomila nogu te je operirana. Vonn je bila liječena u bolnici Ca' Foncello u sjevernom gradu Trevisu nakon što je tamo prevezena helikopterom nakon nesreće velikom brzinom u Cortini d'Ampezzo.

„Poslijepodne je podvrgnuta ortopedskoj operaciji kako bi se stabilizirao prijelom lijeve noge“, navodi se u priopćenju bolnice. Izvor je rekao Reutersu da je pod nadzorom na odjelu intenzivne njege gdje može imati više privatnosti te je naglasio da nema opasnosti za njezin život.

POGLEDAJTE VIDEO: München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri