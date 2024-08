Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković borit će se Meksikankom Danielom Paolom Souzom za polufinale u kategoriji do 49 kg tekvondo turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Stojković, dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, u osmini finala je pobijedila Kanađanku Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, s 2-0 (0-0, 6-5). Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije do 46 i do 53 kg. Njezina protivnica Meksikanka Souza svladala je Tunižanku Ikram Thahri.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Splićanka Stojković je na svojim premijernim Igrama bila uspješna protiv 23-godišnje kanadske Hrvatice, kojoj su roditelji Hrvati izbjegli 90-tih godina prošlog stoljeća u Kanadu i odlično priča hrvatski.

"Dobro poznam Lenu i trenera Veljka Lauru, poštujem i čestitam im, a nadam se da će me Lena pobjedama povući u repesaž. Bila sam dvaput u Splitu na pripremama, sparirala sam s gotovo svim curama. I s Lenom, ali se nikad nismo borile. Bilo bi mi ipak draže da sam išla na neku suparnicu koju ne poznajem", kazala je Kafadar, kojoj su kanadski Hrvati nedavno priredili piknik pokraj Vancouvera u njezinu čast,, te kako bi skupili sredstva za njezin put i boravak u Parizu.

Stojković, najbolja sportašica Hrvatske prošle godine, u četvrtfinalu se bori u 14.30 sati, u velebnoj dvorani Grand Palais u središtu Pariza.

