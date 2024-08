Nakon 10-8 (2-0, 3-2, 2-2, 2-3) pobjede protiv Španjolske kojom su se plasirali u polufinale Olimpijskih igara u Parizu, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak i igrači poručili su kako posao još nije gotov, odnosno kako tek sada počinje "ono pravo".

Hrvatska je do četvrtfinala stigla kao četvrta u svojoj skupini i to nakon što je u posljednjem kolu nakon loše igre izgubila od SAD-a, dok je Španjolska u pet utakmica u svojoj skupini bila stopostotna. Stoga je Španjolska bila u statusu favorita prije četvrtfinala, ai to se u bazenu nije vidjelo.

"Odigrali smo sjajnu utakmicu, punu srca i naboja. Naravno, poruka je ovo da nas nikada nemojte otpisivati, moj križ je takav da moram ići težim putem u životu. Izuzetno mi je drago da sam ovu energiju uspio spojiti s mojim veličanstvenim momcima. Zajedno dišemo, zajedno ginemo i kad je teško i kad je lako. U zadnja dva dana, od onog poraza od Amerikanaca, utakmica je bila najlakši dio, jer sam morao uvjeravati igrače da oni vrijede, da to mogu i da ne možemo tek tako odustati. Rekao sam nakon poraza od Amerike da netko gore ipak odlučuje o svemu. Zašto nam je odabrao ovaj put, zna On. Eliminirali smo velikog protivnika, godinama nam se 'provlačio', sad je 'dobio'. A nama tek sada ono pravo počinje", kazao je Tucak.

Hrvatska će u polufinalu u petak igrati protiv pobjednika susreta Italija - Mađarska.

"Smirit ćemo emocije, svesti ih na nulu. Moj cilj je olimpijsso zlato, dok ga ne uzmem neću biti miran. Imamo još četiri dana, što će Bog dati vidjet ćemo. Utakmice ne pobjeđujemo ni on ni ti ni ja nego mi, samo mi. Što se protvnika u polufinalu tiče - tko god da dođe, mora on više misliti o nama nego mi o njima", zaključio je Tucak.

Začarao je mrežu

Odličan je s osam obrana na vratima bio Marko Bijač:

"Cijela ekipa je bila fantastična. Sjajno smo pripremili utakmicu, uspjeli smo otupiti najveće oštrice španjolskog napada. Bili smo koncentrirani, plivački raspoloženi i znali smo da ako mi budemo dobri Španjolcima neće biti lako. U obrani smo radili upravo ono o čemu smo govoili u zadnja dva dana, pokrili smo njihove najbolje šutere, tako da je i meni na golu bilo lakše", rekao je kapetan Bijač kojemu je također svejedno tko će biti protivnik u polufinalu:

"Prvenstveno moramo gledati sebe i onda tko god dođe u polufinalu - neće mu biti lako."

Jerko Marinić Kragić:

"Nakon skupine koja je bila puna oscilacija, znali smo što nam donosi ova eliminacijska utakmica. S porazom bismo igrali utakmice od petog do osmog mjesta. Ova ekipa ima strašnu moć i karakter, nije ovo prvi put kako smo to pokazali. Ali, da se razumijemo, nismo još ništa napravili, još nas čekaju dvije najteže utakmice, jer je isti osjećaj završiti četvrti ili deveti. Od onga kako smo odigrali protiv Amerike nismo mogli biti lošiji. Radili smo na mirnoći, svjesni smo da je ova četvrtfinalna utakmica najvažnija, da smo za ovo radili zadnje tri godine. Naravno da i europsko i svjetsko zlato nešto znače, ali ovo je najveći uspjeh koji se može postići. Taj naš karakter, želja i 'glava' su nas doveli do toga da najvećeg favorita pobijedimo u četvrtfinalu. Nemamo nikakve želje za protivnikom u polufinalu, ali možemo garantirati da ćemo dati sve od sebe za svoju državu."