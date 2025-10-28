Nekad omiljeni vozač sad je neprijatelj broj 1 među navijačima, što se događa?

Napeto je u Formuli 1. Lando Norris slavio je u Meksiku i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku od svog momčadskog kolege Oscara Piastrija.

Norrisa su navijači izviždali dok je stajao na postolju, a isto se dogodilo i u Monzi u rujnu, a iza svega su žestoke optužbe na račun McLarena, a engleski Sun spominje i teorije zavjere. Norrisov intervju nakon utrke prekinut je nakon što je pobijedio u nedjeljnoj utrci u Mexico Cityju, zbog još više negodovanja navijača.

Čini se da su glavni razlog za to divlje teorije zavjere o tome da je McLaren sabotirao Oscara Piastrija u korist Norrisa. U Monzi je nastao kaos kada su iz McLarena naredili Piastriju da ustupi mjesto Norrisu što je Australac nerado učinio.

Vrijedi podsjetiti da je McLaren također intervenirao prošle sezone, a Norris je nakon zaustavljanja u boksu zamoljen da pusti Piastrija da pobijedi na Velikoj nagradi Mađarske.

"Iskreno, ne znam zašto negoduju", rekao je Norris o zvižducima navijača. "Ljudi mogu raditi što žele, imaju pravo to učiniti ako to žele. To je sport. Ne znam zašto, ali ne mogu se prestati smijati kada negoduju. Mislim da mi je to zabavnije. Dakle, da, mogu to nastaviti raditi ako žele", pokušao je sve banalizirati britanski vozač.

Nakon utrke u Meksiku, Norrisa su pitali hoće li vratiti dodatna tri boda svjetskog prvenstva koja je osvojio zamjenom pozicija u Monzi kako bi pomogao u zaustavljanju zvižduka. Rekao je: „Ako žele misliti da na to imaju pravo, mogu misliti što god žele. Mi se trudimo, kao tim, raditi sve pošteno.

To su bili komentari koje smo tada dali. Isto kao i prije dvije godine u Budimpešti, kada sam mogao pobijediti u utrci i ne pustiti Oscara da se vrati, a pustio sam ga da pobijedi u utrci koju je zaslužio. To zapravo nije bila nikakva razlika. I, iskreno, ako žele imati tri boda, mogu. Imaju pravo misliti što god žele. Ali da, kao što je Oscar zaslužio pobijediti u Budimpešti, ja sam zaslužio u Monzi. Jednostavno je tako", zaključio je Norris.

