Hrvatska džudašica Barbara Matić osvoila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama nakon što je u finalu kategorije do 70 kilograma pobijedila Nijemicu Miriam Butkereit.

Najveći je to uspjeh u karijeri 29-godišnje Splićanke, aktualne europske prvakinje i bivše dvostruke svjetske prvakinje (2021, 2022), te dvostruke juniorske svjetske prvakinje (2013, 2014), ali i prva medalja za hrvatski džudo u povijesti olimpijskih igara. Bile su to njezine treće olimpijske igre. U Rio de Janeiru 2016. je zaustavljena u prvom kolu, a u Tokiju 2021. je bila peta.

Barbarino zlato ujedno je i druga medalja za Hrvatsku u Parizu nakon što je Miran Maričić osvojio broncu u finalu zračne puške na 10m.

Njen put do najsjajnijeg odličja pratio se i u sjsjedstvu pa srpski mediji navode da je njena pobjeda potpuno zaslužena, a Telegraf je odmah nakon nje objavio kakvu će nagradu Barbara dobiti za zlato dobiti i naveo da je to puno manje no što dobijaju srpski sportaši na Igrama.

Srpski mediji piše da će Matić od Hrvatske za osvajanje zlata dobiti 41 tisuću eura, što je gotovo pet puta manje od nagrade koju Srbija daje osvajačima najsjajnijeg odličja na Igrama - 200 tisuća eura.

