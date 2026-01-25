FREEMAIL
Obrana za obranom

Kakvo poluvrijeme Hrvatske i Gruzije: Ova statistika je nerealna

Kakvo poluvrijeme Hrvatske i Gruzije: Ova statistika je nerealna
Foto: Screenshot/voyo

Gruzija je većinu poluvremena protiv Hrvatske vodila bez da je uputila jedan udarac prema našim vratima

25.1.2026.
13:59
Sportski.net
Screenshot/voyo
Gledajući statistiku utakmice europskog prvenstva u futsalu između Hrvatske i Gruzije, netko bi rekao da je photoshop. Naime, iako je rezultat utakmice na poluvremenu bio 1-1, statistika govori da je Hrvatska nekoliko nijansi bolja reprezentacija. 

Pazite sada ovo – iako je na poluvrijeme Hrvatska otišla s rezultatom 1-1, naša je reprezentacija imala 40 šuteva! Od tih 40 čak su 22 išla u okvir gola, što znači da je golman Gruzije Ali Aslani imao 21 obranu. Još je zanimljivija druga statistika, a to je ona udaraca Gruzijaca. Jer su naši protivnici poveli bez da su imali ijedan udarac prema našim vratima. Stvarno nevjerojatno.

Kakvo poluvrijeme Hrvatske i Gruzije: Ova statistika je nerealna
Foto: Screenshot/voyo

Utakmicu Hrvatska- Gruzija gledajte putem platforme VOYO

POGLEDAJTE VIDEO: Gruzijski golman nas izluđuje: Čovjek bi obranio i Titanic od ledenjaka

Hrvatska Futsal ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Futsalu
