Jedan od najvećih svih vremena objavio šokantne vijesti: 'Ostalo mi je 2-4 godine života'

Jedan od najvećih svih vremena u biciklizmu, Chris Hoy, otkrio je kako boluje od raka prostate te kako mu je ostalo još samo dvije do četiri godine života.

Šesterostruki osvajač olimpijskih zlata u biciklizmu šokirao je sportsku javnost intervjuom za Sunday Times. Već se neko vrijeme znalo da Škot boluje od teške bolesti, no tek su sad otkriveni detalji.

U intervju je Hoy otkrio kako se nažalost bolest proširila na kosti i kako nema lijeka za to. Tu je vijest znao već godinu dana ali ju je skrivao od javnosti.

"Koliko god da se čini neprirodno, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umrijeti, sve je to dio procesa. Samo trebamo podsjećati sebe da smo sretni što postoje lijekovi koje možemo uzimati da to odgodimo koliko god da je moguće", izjavio je.

Da stvar bude gora njegovoj ženi Sarri dijagnosticirana je neizlječiva bolest, multipla skleroza.

Ipak Hoy je pokušao ostati pozitivan i svoje dan provesti u onome što najviše vole, a to je biciklizam. Svi se dive Škotovoj hrabrosti, a on na svojim mrežama poručuje:

"Osjećam se u formi, snažno i pozitivno te oduševljeno svom ljubavlju i podrškom iskazanom mojoj obitelji i meni"

Hoy je inače sa šest olimpijskih zlata koje je osvojio između 2004. I 2012. najtrofejniji Britanac svih vremena. Umirovio se 2013. te je posljednjih godina radio kao stručnjak za BBC. Ipak ostao je u sportu jer ljubav prema biciklizmu ostala je prejaka.

