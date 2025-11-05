Od atletskih staza do poljskih puteva: Olimpijski prvak otkrio planove nakon sporta

Olimpijski prvak na 1500 i 5000 metara Norvežanin Jakob Ingebrigtsen (25) namjerava po završetku atletske karijere živjeti na selu i baviti se poljoprivredom.

On u mjestu Sandnes za milijun eura kupio poljoprivredno gospodarstvo u okviru kojega su kuća, zemljište, gospodarski objekti, a od prijašnjeg vlasnika dobio je i mliječnu kvotu koja će mu omogućiti prodaju mlijeka po zajamčenoj cijeni

"Lijepo mi je u prirodi i u seoskom okruženju. Kao dječak želio sam biti uz domaće životinje. Poljoprivredno gospodarstvo koje sam kupio blizu je naselja i moga doma", izjavio norveški atletičar za časopis Sandnesposten.

Ingebrigtsen je osvojio dvije zlatne olimpijske medalje, na 5000 m u Parizu 2024. te na 1500 m u Tokiju 2021. Dva je puta bio svjetski prvak na 5000 m, u Eugenu 2022. te u Budimpešti 2023. godine. Također, ima šest zlatnih medalja s evropskih prvenstava, tri na 1500 m i tri na 5000 m.

