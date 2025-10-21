Iz skijaškog saveza poručuju: Rusima i Bjelorusima zatvorena vrata Zimskih igara!

Međunarodni skijaški savez (FIS) odlučio je kako ruski i bjeloruski sportaši neće smjeti nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo u veljači sljedeće godine čak niti kao neutralni u sportovima koji su pod njegovom ingerencijom.

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) ranije je poručio kako će dopustiti ruskim i bjeloruskim sportašima nastup na ZOI pod neutralnom zastavom, ali kako ipak konačnu odluku ostavlja pojedinačnim sportskim savezima.

Vijeće FIS-a je izglasalo u utorak kako ne dopušta ruskim i bjeloruskim predstavnicima nastup na svojim kvalifikacijskim natjecanjima, a samim time i na ZOI.

Pod ingerencijom FIS-a su alpsko skijanje, skijaško trčanje, skijaški skokovi, nordijska kombinacija, snowboard i slobodno skijanje.

