Hrvatski sport dobio ogromno pojačanje: 'Prihvatili smo izazov, život nas je dobro udario'

Ogromno pojačanje za hrvatski sport. 22-godišnji gimnastičar Ilja Kotvun, jedan od najboljih na svijetu - koji je za Ukrajinu osvojio olimpijsko srebro na ručama, od srpnja sljedeće godine ima pravo nastupa pod hrvatskom zastavom. Helena Barić ima priču iz Osijeka.

Dolazi iz Ukrajine, nosi olimpijsko srebro, a od iduće godine nosit će i hrvatski grb. Svoj je novi početak obIlježio pobjedom u višeboju na prvom državnom prvenstvu na kojem je nastupio.

"Jako sam sretan zato što je to bilo prvo moje natjecanje uopće za klub i mogu reći za Hrvatsku, jako sam sretan da sam upisao svoje ime i da sve dobro prošlo. Nadam se da će i dalje biti isto tako dobro, pa će biti i još bolje", rekao je Kotvun.

Foto: Gabriel Bouys/afp/profimedia

Ilija je početkom rata u Ukrajini, utočište našao u Osijeku. Ovdje je stekao prijatelje, naučio hrvatski i nastavio trenirati. No odluka da nastupa pod hrvatskom zastavom, Izazvala je negativne reakcije u rodnoj zemlji, što Ilija prIihvaća, i to bez ljutnje.

Reakcije iz Ukrajine bile su malo normalne, bile malo negativne i sve je to to normalno. Sad je takva situacija u mojoj državi i sve prihvaćamo. To je za mene sve OK."

A na tom putu nije bio sam, uz njega je bila trenerica Irina Gorbačeva koja ga je pratila i u Hrvatsku.

"Put nije bio nimalo lak, ali donijeli smo odluku i morali proći kroz sve prepreke i teškoće. Prihvatili smo izazov, život nas je dobro udario, ali pokušali smo dati sve od sebe. Nije bilo lako, i još danas postoje posljedice, ali nastojimo se s time nositi", kaže Gorbačeva.

Foto: Fabrizio Carabelli/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia

Do sada je u Parizu osvojio olimpijsko srebro na ručama, a u višeboju je dvaput bio među najboljima na svijetu. S europskih prvenstava nosi osam medalja, polovicu zlatnih. Zajedno s juniorskim rezultatima ima 25 odličja, od čega je čak 14 zlata. A od srpnja iduće godine imat će pravo nastUpati na međunarodnim natjecanjima kao hrvatski reprezentativac.

"Prvo hrvatsko natjecanje će biti baš za reprezentaciju i to će biti europsko u Zagrebu i cilj koji imam, ne mogu još sada reći koji je cilj. Dati sve od sebe, a tamo ćemo vidjeti hoće li biti rezultata", rekao je Ilija, a njegova trenerica je zaključila:

"Kad je dobio državljanstvo, otvorila su mu se vrata za sportski život, za natjecanja, za daljnji razvoj i napredak. To je bila najveća prepreka koju smo sada prešli. Sad više nema kočnica – ide naprijed, radi i dokazuje se iz dana u dan."

Iako je već svjetski poznat i višestruko nagrađivan, Ilija ostaje skroman i Usmjeren na svaki novi izazov. Hrvatska je tako dobila sportaša za najveće pozornice i najvrednije medalje.

