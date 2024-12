Romeo Grbavac u svom je debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu u pikadu ispao u prvom kolu od Britanca Calluma Rydza rezultatom 3:0 u setovima, no nakon meča našao se u neugodnoj situaciji zbog pjesme koje je svirala na njegov izlazak pred ploču.

Izlazak je vrlo bitan i jako zapažen dio meča, a svaki igrač ima svoju pjesmu s kojom se povezuje. Izlazak u londonsku dvoranu Alexandra Palace je jedno od boljih iskustava za sve pikadiste, a Grbavac je uoči meča najavio kako planira izaći uz pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' koju izvodi Baby Lasagna.

Međutim, mnogi su ostali zatečeni kada je umjesto te pjesme zasvirala legendarna 'Eye of the Tiger' grupe Survivor. Nije bilo jasno zašto je došlo do zamjene, a vrlo brzo reagirao je i legendarni Raymond van Barneveld (57) koji tradicionalno izlazi uz tu pjesmu. Barney ga je prozvao na društvenim mrežama, a onda se Grbavac ispričao.

"Pozdrav, Barney! Ova pjesma nije bila moj izbor i nemam pojma zašto su je pustili", napisao je Grbavac uz emotikon srama.

Njegovu je poruku objavio Barney i napisao: 'Ok, sve je oprošteno, prijatelju."

Mnogi obožavatelji jednog od najpoznatijih pikadista puno su žustrije reagirali na to da je netko drugi izašao uz pvu pjesmu, no Nizozemac je uspio smiriti strasti prije no što sve skupa izraste u prvoklasni skandal.

