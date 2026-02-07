FREEMAIL
ZOI /

Hrvatska stijegonoša: 'Preplavio me ponos, tu uspomenu ću uvijek nositi u srcu'

Hrvatska stijegonoša: 'Preplavio me ponos, tu uspomenu ću uvijek nositi u srcu'
Foto: Orange Pictures, Orange Pics Bv/alamy/profimedia

Za Valentinu, koja će nastupiti u sve tri pojedinačne discipline, na 500, 1000 i 1500 metara, Igre započinju 10. veljače kvalifikacijskim natjecanjem na najkraćoj dionici

7.2.2026.
9:37
Hina
Orange Pictures, Orange Pics Bv/alamy/profimedia
Hrvatska reprezentativka u brzom klizanju na kratkoj stazi, 27-godišnja Valentina Aščić, u petak je predvodila četveročlanu hrvatsku delegaciju na svečanom otvaranju XXV. zimskih olimpijskih igara koje je bilo upriličeno na milanskom stadionu Giuseuppe Meazza (San Siro), nakon čega je ustvrdila da će joj to biti uspomena koju će uvijek nositi u srcu.

"Bilo je baš lijepo nositi hrvatsku zastavu. Moram priznati da me baš preplavio osjećaj ponosa u tom trenutku", rekla je Valentina po završetku programa koji je potrajao tri i pol sata i tijekom kojeg je izašla na velebni stadion pred više od 70.000 gledatelja vijoreći hrvatski barjak u pratnji svoje kolegice iz reprezentacije Katarine Burić, hrvatskog brzoklizača Ivana Martinića koji je na ovim ZOI u ulozi vođe ekipe i servisera te svog i Katarininog trenera, Nizozemca Bennyja Bruggemansa.

"Stadion je ogroman i tu je bilo puno ljudi, iako to ne bih odmah primijetila zbog puno svjetala koja su blještala. Stvarno lijep prizor za doživjeti. Mislim da je to jedna uspomena koju ću uvijek nositi u srcu", poručila je Valentina kojoj je ovo drugi nastup na olimpijskim igrama, ali je iskustvo svečanog otvaranja, kao i nastup u Pekingu 2022. neusporediv, jer na pekinškom velebnom stadionu "Ptičje gnijezdo" nije bilo gledatelja, baš kao ni tijekom natjecanja.

Valentina i Katarina se sada okreću treninzima i pripremama za nastupe. Za Valentinu, koja će nastupiti u sve tri pojedinačne discipline, na 500, 1000 i 1500 metara, Igre započinju 10. veljače kvalifikacijskim natjecanjem na najkraćoj dionici. Katarina će, pak, prvi tjedan Igara provesti u brušenju forme da bi svoj jedini nastup, 20. veljače, u disciplini 1500 metara, dočekala u najboljem mogućem izdanju.

Zimske Olimpijske Igre 2026
