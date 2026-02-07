FREEMAIL
U BLIZINI SARAJEVA /

Užas u susjedstvu! Poginula žena, osam ozlijeđenih u teškom sudaru kamiona i kombija

Užas u susjedstvu! Poginula žena, osam ozlijeđenih u teškom sudaru kamiona i kombija
Foto: Klix.ba

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda

7.2.2026.
11:15
Hina
Klix.ba
Jedna osoba je poginula a još osam je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u blizini Sarajeva, potvrdili su iz lokalne policije.

Do nesreće je došlo kada su se na cesti koja povezuje Sarajevo s Palama izravno sudarili putnički kombi i kamion. Na snimkama koje su objavili mediji vidi se kako je kombi skrenuo u lijevu prometnu traku i tamo udario u kamion.

Cijeli prednji dio kombija potpuno je smrskan.

Na mjestu je poginula mlađa žena, a osam ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu.

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.

