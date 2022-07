Hrvatski vaterpolist od 19:30 igraju protiv Španjolske za mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u Mađarskoj. Bit će to repriza polufinala s prošlog SP-a, koje je održano 2019. u korejskom Gwangjuu, u kojem su Španjolci slavili sa 6-5.

"Pripremu smo obavili, s našim video-analitičarem Pezom (Igor Pezelj) smo napravili sve najbitnije i detaljno. Raduje ono što smo prikazali dosad i tako samo treba nastaviti, a što se Španjolske tiče, analizirali smo ih dobro. Već i u detalje. Obavili smo sastanke jučer i vjerujem da ćemo potpuno spremni dočekati utakmicu"; kazao je izbornik Ivica Tucak.

"Fokus je na konačnom cilju, a to je pobjeda. Nije bitno ako povedemo ili ako gubimo, igra se 32 minute, eventualni peterci, tko zna kako će to biti, ali ono što moramo napraviti svi, dati sve napore, pobijediti utakmicu i ući u finale. Znamo da će najvjerojatnije Španjolska krenuti na nas s M-zonom kako su to napravili i u polufinalu prošlog Svjetskog prvenstva u Gwangjuu. Onda se nismo snašli. Do te utakmice smo igrali najljepši vaterpolo od kako sam ja izbornik, da bi nas oni u jednom trenutku vodili 6:2 u Koreji. Završilo je 6:5. Godinu poslije smo izgubili i polufinale Europskog prvenstva, u Budimpešti, ali za jedan gol (8:9)", dodao je te otkrio što očekuje od ove utakmice.

"Sigurno će početi s presingom na loptu nakon postignutog gola i to rade fenomenalno. To su napravili Crnoj Gori. Na to ćemo se pripremiti, moramo se pripremiti dobro. Onda, u zadnjem dijelu obrane, hoće li prakticirati M-zonu ili se vraćati s naše napadačke lijeve strane kao što su radili u Tokiju. Pripremit ćemo se za oboje. Ono što mene izuzetno veseli što svi naši igrači mogu dati gol, što smo izuzetno napadački moćni ovaj put. Samo, moramo biti hladne glave, ne smiju nas ponijeti emocije, da “izletimo” iz našeg sustava jer ćemo se onda sučeliti s njihovim kontrama. Sjajna su reprezentacija, ali ja sam siguran da ih možemo pobijediti", poručio je.

Španjolska je najneugodniji suparnik Barakudama na svjetskim prvenstvima. Posljednja pobjeda nad Španjolskom na velikim natjecanjima dogodila se prije deset godina, na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Bilo je to u 2. kolu, 8:7 za Hrvatsku. Iste godine na Europskom prvenstvu u Eindhovenu Barakude su također pobijedile, 11:10.

No na svjetskim prvenstvima imamo tri poraza u tri utakmice: SP 1994. Rim – 6:11, SP 2001. Fukuoka – 4:6, SP 2019. Gwangju – 5:6.

Posljednju utakmicu ove dvije reprezentacija odigrale su prije godinu dana na Olimpijski, igrama u Tokiju gdje je Španjolska bila bolja (8:4).