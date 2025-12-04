Hrvatska prvakinja u mačevanju sredila je pjevača Iron Maidena, a sada 'izaziva' kapetana Dinama

Mačevanje, nekad opasan dvoboj rezerviran za plemstvo, danas je elegantan olimpijski sport u kojem Hrvatska ima svoju zvijezdu – Dorju Blažić. Aktualna državna prvakinja i osvajačica brojnih međunarodnih medalja u disciplini floret - sanja o nastupu na Olimpijskim igrama.

Od puke borbe za život do opasne zabave za plemstvo. Mačevanje je jedan od pet olimpijskih sportova koji je neprekidno zastupljen od prvih modernih igara sve do danas. Ima tri discipline - mač, sablju i floret, u kojem briljira 22-godišnja Dorja Blažić. Državna prvakinja bila je čak 24 puta, a mačevanje trenira od svoje devete godine.

"Moj prvi trener je bio Bojan Jovanović, prvi hrvatski olimpijac ikada u mačevanju i došao je prezentirati u školu. I meni se to jako sviđalo i onda sam mami došla 'mama mačevali su se u školi' i tražila je broj, dobila je Bojana i on je rekao 'Pa dobro, ja nisam trener, ali neka dođe probati'. I tako je sve krenulo."

Danas je - najbolja hrvatska floretašica. Godine 2019. osvojila je trostruki naslov - u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Više od 10 godina trenira pod vodstvom Darka Limova kojem, kaže, duguje Olimpijske igre.

"Često znam nakon loših rezultata odustajati od mačevanja. Govoriti, više se neću vratiti i evo, dužna sam i njemu i sebi da odem na Olimpijske igre."

'Bruce Dickinson me razočarao'

Da bi postala prva hrvatska floretašica na Olimpijskim igrama, pred Dorjom je još skupljanja bodova na međunarodnim natjecanjima. Za njih se zbog manjka natjecateljica priprema sparirajući s muškim kolegama. A prije dvije godine mačevala je i s Bruceom Dickinsonom, frontmenom Iron Maidena.

"Mogu reći da sam očekivala da je ipak bolji u mačevanju. Malo me razočarao, ali je bilo jako zanimljivo s njim sparirati."

Dorji zanimljivo, a običnom promatraču naizgled opasno.

"Nije opasan, iako se čini tako. Smatran je trenutno jednim od pet najsigurnijih sportova na svijetu."

Je li opasno, uvjerit ćemo se sada sami!

Jesam li bila bolja od Brucea?

"Mogu reći da si pružila bolji otpor nego Bruce. Jako sam zadovoljna s tobom."

Što jedan mačevalac treba imati?

"Pa osim brzine reakcije, snage, agilnosti i eksplozivnosti? Bitno je imati mentalnu čvrstoću."

Čula sam da si velika navijačica Dinama. Tko ti od nogometaša izgleda da bi bio dobar mačevalac?

"Pa ja jako volim kako Josip Mišić igra u Dinamu, tako da voljela bih s njim probati sparirati."

Ništa, izazivamo Josipa da za vrijeme zimske stanke umjesto lopte preuzme floret.

Dok čeka odgovor, Dorja će se pripremati za ispitivanje terena u siječnju na svjetskom kupu u Hong Kongu - koji će biti domaćin svjetskog prvenstva - iduće godine.