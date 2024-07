Nakon četiri uspješna izdanja, Hrvatska iduće godine ostaje bez najveće sportske manifestacije u zemlji WRC Croatia Rallyja. Najuzbudljivijeg svjetskog automobilističkog natjecanja idućeg proljeća iznimno neće biti u kalendaru svjetskog WRC prvenstva.

Naime, s obzirom na to da organizatoru do zadanog roka nisu izdane odgovarajuće lokalne garancije, odlučili su svjetske rally utrke 2025-te održati u Saudijskoj Arabiji, Paragvaju i na Kanarskim otocima.

Predsjednik Organizacijskog odbora WRC-a, Daniel Šaškin objasnio je kako je došlo do propusta zbog kojeg će se prekinuti četverostruki niz ovog sportskog natjecanja.

"Mi smo se trudili još nakon 2023. kad smo dobili ponudu od WRC promotora da potpišemo novi ugovor, tada nam je rečeno da čekamo, da konzumiramo do kraja, da odradimo 2024., ali kako su pali izbori to se sve malo pobrkalo, nažalost to jamstvo Vlade bez kojeg WRC promotor neće ni u jednu zemlju nismo dobili na vrijeme, tako da nažalost morat ćemo preskočiti 2025.", rekao je Šaškin, a zatim dodao kako bi mogao dati ostavku kako bi se bavio poslom u kojem ovisi sam o sebi:

"Stvar je brzine stvar je interesa, mislim da tu interes države postoji itekako, nažalost trebali smo biti brži. Ako ja ne uspijem u sljedećih mjesec, mjesec i pol dana to sve zatvoriti, potpisati 2026., 2027., ja ću dat ostavku pa ću se baviti nekim poslom gdje puno više ovisim o sebi, a manje o drugima."

