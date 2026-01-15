Hrvatska na Futsal Euru 2026: Raspored, protivnici i gdje gledati ključne utakmice

Futsal groznica ponovno će zahvatiti Europu početkom 2026. godine, a hrvatska reprezentacija bit će jedan od glavnih aktera. Od 21. siječnja do 7. veljače, tri zemlje domaćina,, Latvija, Litva i Slovenija, ugostit će 13. izdanje UEFA Futsal Eura. Među šesnaest najboljih momčadi kontinenta, izabranici Marinka Mavrovića tražit će svoj put prema vrhu, a natjecanje otvaraju već prvog dana turnira. Nakon suvereno odrađenih kvalifikacija, očekivanja javnosti su visoka, a mi vam donosimo sve ključne informacije o putu Hrvatske na ovom prvenstvu.

Put do Eura i visoka očekivanja

Hrvatska je svoj nastup na Europskom prvenstvu osigurala na impresivan način, osvojivši prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini 5 s maksimalnim učinkom. Forma je brušena kroz niz pripremnih utakmica u kojima su Mavrovićevi igrači pokazali snagu i uigranost. Pobjede protiv Crne Gore i Slovenije, te osvojeno treće mjesto na jakom turniru u Metzu pobjedom nad Kolumbijom, ulijevaju optimizam uoči početka natjecanja. Timski duh i kvaliteta pojedinaca poput Kristijana Čekola, Josipa Jurline i Davida Mataje, koji su bili među najboljim strijelcima u kvalifikacijama, bit će ključni za uspjeh...

Skupina A: Poznati rivali i domaćin kao izazov

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu A, koja će svoje utakmice igrati u latvijskoj prijestolnici, Rigi. Protivnici nimalo nisu bezazleni i svaki bod bit će od iznimne važnosti za prolazak u četvrtfinale, što je prvi cilj reprezentacije.

Prvi suparnik je Francuska, reprezentacija koja je doživjela strelovit uspon i na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto. S Francuzima imamo i negativan skor iz nedavnih kvalifikacija za SP, što ovom dvoboju daje dodatnu težinu.

Slijedi ogled s Gruzijom, neugodnom i čvrstom momčadi koja je na Euru 2022. stigla do četvrtfinala i dokazala da pripada europskom vrhu.

Posljednji protivnik u skupini je jedan od domaćina, Latvija. Iako su debitanti na velikoj sceni, podrška s tribina Arene Rige bit će njihov veliki adut.

Raspored utakmica: Sve se odlučuje u Rigi

Put Hrvatske na Euru započinje velikim derbijem i otvarajućom utakmicom cijelog prvenstva. Prvi susret na rasporedu je u srijedu, 21. siječnja, u 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu protiv Francuske. Nakon tri dana odmora, u nedjelju, 25. siječnja, Hrvatska će odmjeriti snage s Gruzijom u ranijem terminu od 13:00 sati. Odluka o putnicima u nokaut fazu vjerojatno će pasti u posljednjem kolu, kada se naši reprezentativci sastaju s domaćinom Latvijom. Ta je utakmica zakazana za srijedu, 28. siječnja, s početkom u 16:30 sati. Sve tri utakmice grupne faze Hrvatska će odigrati u impresivnoj Areni Riga, a cilj je jasan – osigurati jedno od prva dva mjesta koja vode u borbu za medalje.

Gdje pratiti Vatrene na parketu?

Službeni partner za prijenos utakmica Europskog prvenstva u futsalu za Hrvatsku je RTL Televizija. To znači da će ljubitelji futsala moći pratiti nastupe naših reprezentativaca na njihovim kanalima. Točnije, na platformi Voyo prvi put moći ćete pogledati prijenose utakmica Mini Vatrenih, koje će komentirati Ivan Bilić te stručni komentator, bivši hrvatski reprezentativac Dino Kovač, utakmice četvrtfinala, polufinala te utakmicu za treće mjesto, koju ćete moći pogledati i na RTL2, kao i finale.

Pred hrvatskom futsal reprezentacijom je velik izazov, ali i velika prilika. Skupina je teška, no kvaliteta i iskustvo koje posjeduje ova generacija daju za pravo nadati se prolasku u drugi krug. Sjećanje na povijesno četvrto mjesto iz 2012. godine, ostvareno pred rekordnim brojem gledatelja u Zagrebu, ostaje motivacija za nove uspjehe. S podrškom navijača, bilo s tribina ili ispred malih ekrana, naši "malonogometni Vatreni" kreću u novu europsku avanturu s ciljem da naprave korak dalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno na platformi Voyo: Europsko prvenstvo u Futsalu