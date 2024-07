Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je finale u Pireju od Grčke 80-69 i time se nije uspjela plasirati na Olimpijske igre u Parizu.

Time je došao konačnih popis hrvatskih sportaša koji će predstavljati Hrvatsku u Parizu. Hrvatska će imati ukupno 73 sportaša u 15 različitih sportova. Najviše je predstavnika u dvije muške reprezentacije, njih 27, a u pojedinačnim njih najviše je predstavnika u atletici (9), jedrenju (6) i veslanju (5)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Olimpijske igre kreću 26. srpnja u Parizu i traju do 11. kolovoza. Nositelji hrvatske zastave bit će ovoga puta dva sportaša, judašica Barbara Matić i strijelac Giovanni Cernogoraz.

Hrvatska će pokušati ponoviti najbolji uspjeh s Olimpijskih iz Rija 2016. kad je imala rekordnih 10 medalja od toga pet zlata, tri srebra i dvije bronce. Ovo su ukupno devete Olimpijske igre za hrvatsku nakon Barcelone 1992.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popis hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Parizu:

Atletika (9): Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro (maraton), Filip Mihaljević (kugla), Sandra Elkasević, Marija Tolj, Martin Marković (disk), Filip Pravdica (dalj), Sara Kolak (koplje), Matija Gregurić (kladivo)

Biciklizam (1): Marin Ranteš (BMX freestyle)

Boks (1): Gabriel Veočić (do 80 kg)

Gimnastika (2): Tin Srbić (konj s hvataljkama), Aurel Benović (parter)

Jedrenje (6): Šime i Mihovil Fantela (49er), Palma Čargo (windsurfing), Martin Dolenc (kiteboarding), Elena Vorobeva (ILCA6), Filip Jurišić (Laser)

Judo (3): Barbara Matić (do 70 kg), Katarina Krišto (do 63 kg), Zlatko Kumrić (do 100 kg)

Kajak/kanu (2): Anamaria Govorčinović (K1), Matija Marinić (C1 slalom)

Plivanje (3): Nikola Miljenić (100 m slobodno), Jere Hribar, Jana Pavalić (50 m slobodno)

Rukomet (14): muška reprezentacija

Stolni tenis (4): Andrej Gaćina, Tomislav pucar (singl i ekipno), Filip Zeljko (ekipno), Ivana Malobabić (singl)

Streljaštvo (3): Giovanni Cernogoraz (trap), Miran Maričić, Petar Gorša (zračna puška)

Taekwondo (3): Marko Golubić (do 68 kg), Ivan Šapina (preko 80 kg), Lena Stojković (do 49 kg)

Tenis (4): Donna Vekić, Petra Martić (singl), Mate Pavić i Nikola Mektić (parovi)

Vaterpolo (13): muška reprezentacija

Veslanje (5): Martin i Valent Sinković (dvojac bez), Anton i Patrik Lončarić (dvojac na pariće), Damir Martin (samac)

Tekst se nastavlja ispod oglasa