Hrvatska pobjedom protiv Crne Gore otvorila olimpijski turnir

Hrvatska - Crna Gora

11-8 (3-1, 2-4, 3-1, 3-2)

Hrvatska: Bijač, Vrlić, Burić, Joković, Harkov, Bukić, Fatović, Lončar, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić, Biljaka, T. Popadić

Crna Gora: Tešanović, Spaić, Vidović, Đ. Radović, Đurđić, Mršić, V. Radović, Perković, Vujović, Mačić, V. Popadić, Matković, Lazović

Hrvatska vaterpolo reprezentacija olimpijski turnir u Parizu otvorila je pobjedom protiv Crne Gore 11-8.

Barakude su odmah na početku iskoristile prvi napad s igračem više i preko Bukića povele 1-0. Sredinom prve četvrtine preko Žuvele stigli smo i do 2-0. Nakon pet minuta igre prvi puta kapitulirala je hrvatska obrana kada je iz daljine zabio Popadić. No, ubrzo smo se vratili na plus dva golom Fatovića za 3-1. U samoj završnici prve četvrtine imali smo i priliku za plus tri, ali Marinić Kragić nije realizirao peterac.

Crnogorci su drugu četvrtfinu otvorili golom Đurđića za 3-2, no uzvratili smo odmah preko Burića i vratili se na plus dva. Uslijedila je mini kriza u igri Barakuda, što je Crna Gora iskoristila te golovima Đurđića i Vidovića stigla do izjednačenja (4-4). Prekinuli smo njihovu mini seriju dalekometnom bombom Jokovića za 5-4, ali odmah je odgovorio Đurđić golom za 5-5.

Na početku treće četvrtfine dobili smo novi peterac, ovog puta odgovornost je preuzeo Fatović koji pogađa za 6-5, ali Crnogorci odmah odgovaraju preko Radovića za novo izjednačenje. Do novog vodstva stigli smo sjajnim potezom Bukića koji gotovo iz mrtvog kuta zabija za 7-6. Povezao je potom dvije sjajne obrane Bijač, što su kapitalizirali u napadu gdje smo preko Fatovića opet otišli na plus dva (8-6).

Posljednju četvrtinu otvorili smo sjajnom akcijom koju je završio Žuvela golom za 9-6. Nakon toga preko Harkova stigli smo i do plus četiri (10-6). Odgovorili su Crnogorci s dva brza gola za malo drame u završnici, no nakon toga smo potvrdili pobjedom golom Harkova.

U prvom dvoboju naše skupine Italija je s 12-8 bila bolja od SAD-a.

U našoj skupini još su Grčka i Rumunjska, a plasman u četvrtfinale izborit će četiri najbolje reprezentacije iz skupine.