Hanžek za 75. obljetnicu priprema pravi spektakl uz najveće zvijezde: Sve počinje čudom na fontanama

Od 22. do 24. svibnja, više od 10.000 posjetitelja uživat će u jubilarnom 75. izdanju Boris Hanžeković memorijala – najstarijem sportskom natjecanju u Hrvatskoj.

Ovogodišnje izdanje Memorijala bit će održano na dvije atraktivne lokacije – natjecanje u bacanju kugle Memorijal Ivana Ivančića 22. svibnja i Zagreb City Challenge s natjecanjem skakačica u vis 23. svibnja održat će se pokraj Zagrebačkih fontana, a jubilarni 75. Boris Hanžeković memorijal 24. svibnja u Sportskom parku Mladost, objavio je organizator u srijedu.

Koliko je 75. obljetnica neprekidnog održavanja Boris Hanžeković memorijala značajan jubilej najbolje će pokazati usporedba s dva najpoznatija, najveća i najbogatija svjetska atletska mitinga. Iako je nominalno stariji od zagrebačkog mitinga, Weltklasse u Zürichu se bez prekida održava tek od 1973. godine, dok će Memorial Van Damme u Bruxellesu tek sljedeće godine proslaviti 50 rođendan.

"Budući da je ove godine jubilarni 75. Boris Hanžeković memorijal, željeli smo napraviti nešto novo. Tako ćemo u sklopu Zagreb City Challengea, natjecanja koji skakačke discipline dovodi na razne lokacije u gradu, organizirati natjecanje u skoku u vis za žene na Zagrebačkim fontanama. To je zbog svoje pozicije i karakteristika sličnih amfiteatru savršena pozicija za skok u vis. Na istom mjestu se već godinama održava Memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle, a svega nekoliko metara dalje ćemo u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu postaviti jedinstvenu izložbu pod nazivom 'Neizbrisiv trag u svjetskoj atletici - 75. Boris Hanžeković memorijal'. Tamo ćemo kroz brojne osobne predmete, fotografije, video materijal i novinske isječke evocirati uspomene na bogatu povijest mitinga koja je ostavila dubok trag ne samo u hrvatskom, nego i u svjetskom sportu", rekao je direktor mitinga Natko Bošnjak i dodaje:

"Memorijal Ivana Ivančića najbolje je natjecanje u bacanju kugle na svijetu, pa nas veseli da će i ove godine, u nikad ranijem terminu, doći i najbolji svjetski bacač kugle svih vremena, svjetski rekorder i olimpijski pobjednik Ryan Crouser i što će opet odmjeriti snage s još jednim prijateljem našeg mitinga Tomom Walshom, aktualnim svjetskim dvoranskim prvakom. Bit će tu, naravno i naš Filip Mihaljević. Prošle godine smo gledali najbolje natjecanje do sada, s najviše hitaca preko 22 metra, no ove godine očekujemo da to bude još i bolje. Ako pratite Crouserove rezultate početkom sezone unatrag nekoliko godina, znate da on uvijek u tom periodu baca jako daleko", dodao je.

'Natjecanje na Zagrebačkim fontanama jedno mi je od najdražih na svijetu'

A daleke hice očekuje i sam Ryan Crouser, šesterostruki pobjednik natjecanja pokraj Zagrebačkih fontana i s prošlogodišnjih 22.93 metra rekorder mitinga.

"Uzbuđen sam što i 2025. godine dolazim u Zagreb. Natjecanje na Zagrebačkim fontanama jedno mi je od najdražih na svijetu. Dođite, navijajte i pogledajte daleke hice!", kratko je svoj novi dolazak u Zagreb najavio Crouser.

Dan kasnije na istom mjestu će se, po prvi put, natjecati skakačice u vis. Nastupit će, između ostalih, i dvije svjetske juniorske senzacije Angelina Topić i Jana Koščak.

"Svoju ljetnu sezonu otvorit ću 23. svibnja na Boris Hanžeković memorijalu u Zagrebu gdje ću se natjecati u skoku u vis. Nadam se da se vidimo tamo", rekla je Angelina Topić koja osim svjetskog juniorskog zlata ima već i europsko seniorsko srebro u skoku u vis.

Najboljoj svjetskoj juniorskoj sedmobojki Jani Koščak je, pak, upravo skok u vis najjača disciplina.

"Prošle godine sam skakala u dalj na glavnom zagrebačkom trgu, a ove godine skačem u vis na Zagrebačkim fontanama. Jako se veselim nastupiti pred domaćom publikom, naročito nakon što sam čula da dolaze i neke odlične skakačice poput Angeline Topić. Mislim da ćemo jedna drugoj biti super konkurencija i to me jako veseli. Hanžekovićev memorijal će biti moje prvo natjecanje u skoku u vis ove godine, otvaram sezonu u Zagrebu na domaćem terenu i veselim se daljnjim natjecanjima", kazala je Jana Koščak.

Zvijezde naravno predvodi Sandra

Uz brojne svjetske zvijezde predvođene našom Sandrom Elkasević, na jubilarnom Boris Hanžeković memorijalu će nastupiti i sve najbolje hrvatske atletičarke i atletičari.

"Boris Hanžeković memorijal je uvijek bio prva stepenica našim mladim atletičarima u svijet vrhunske atletike pa će tako biti i ove godine. Očekujemo sjajne utrke Nine Vuković i Marina Bloudeka na 800 metara, Janu Koščak ćemo gledati u spomenutom skoku u vis, Roka Farkaša u skoku u dalj, Mia Wild će trčati 100 metara prepone, Vita Barbić će bacati koplje uz svoj uzor Saru Kolak… Vjerujem da ćemo sve njih vidjeti i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu i da će tamo ostvariti sjajne rezultate", najavio je Bošnjak.

Na stadionu Mladosti ponovno se očekuju brojne zvijezde svjetske atletike, uz najveće hrvatske. Sara Kolak se nastupom na Olimpijskim igrama u Parizu vratila u svjetski vrh, pa se očekuje da će njezino koplje ponovno letjeti daleko.

"Volim bacati u Zagrebu, ipak je to domaći miting i domaća publika. To mi je dodatni vjetar u leđa. Ne znam koliko će daleko letjeti moje koplje na Mladosti, ali znam da ću dati sve od sebe da leti daleko. Uvijek se fokusiram na tehniku i na ono što moram napraviti, a rezultat je posljedica dobrog rada i pripreme. Kada govorim o cijeloj sezoni, glavni cilj je da ostanem zdrava i da nema ozljeda te, naravno, Svjetsko prvenstvo u Tokiju. Cilj mi je uvijek dati sve od sebe da koplje daleko leti", zaključila je olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira 2016.

Ulaz za natjecanja 22. i 23. svibnja pokraj Zagrebačkih fontana je slobodan, a ulaznice za 75. Boris Hanžeković memorijal 24. svibnja mogu se nabaviti preko sustava Ulaznice.hr.

