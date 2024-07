Prvi put nakon prosinca 2021. na utrci Formule 1 pobjedu je odnio legendarni Lewis Hamiltona. Vozač Mercedesa u Silverstoneu je slavio po deveti put u karijeri i tako srušio rekord Michaela Schumachera po broju pobjeda na jednoj stazi.

Drugo mjesto osvojio je Max Verstappen, a treći je bio Lando Norris.

Kada je nakon utrke vidio svog oca emotivni Hamilton se rasplakao, a isto je učinio i kada se popeo na postolje s britanskom zastavom.

Za Hamiltona je ovo 104. pobjeda u karijeri, a njegov sunarodnjak i kolega iz Mercedesa (Russell) odustao je unatoč pole positionu kojeg je ostvario dan ranije.

"Ne mogu prestati plakati. Bilo je dana od 2021. do danas kad sam mislio da više nisam dovoljno dobar i kad nisam vjerovao. No, svakog dana sam naporno radio i trudio se da ponovno budem na ovome mjestu. Ovo mi je zadnja utrka ovdje s Mercedesom i želim zahvaliti svima u momčadi na nevjerojatnoj podršci svih ovih godina. Hvala i vama, navijačima. Vidio sam vas u svakom zavoju, tjerali ste me naprijed i vaša podrška mi puno znači.''

Od iduće sezone legendarni Britanac vozit će za Ferrari.

