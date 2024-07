Jordanac me iznenadio brzinom, nisam to očekivao jer smo mislili da će biti puno sporiji, kazao je nakon pobjede u osmini finala olimpijskog boksačkog turnira Gabrijel Veočić.

Jedini hrvatski boksač na Olimpijskim igrama u Parizu, 23-godišnji Gabrijel Veočić, izborio je plasman u četvrtfinale kategorije do 80 kg, svladavši azijskog prvaka Jordanca Huseina Iashaisha jednoglasnom odlukom bodovnih sudaca i došao do borbe za medalju.

Nakon tri odrađene runde, četiri suca imala su Veočića kao pobjednika rezultatom 29-28, a jedan sudac dao je Gabrijelu prednost 30-27. Međutim Gabrijel je imao jedan oduzet bod i to je dovelo do četiri sudačke kartice s rezultatom 28-28 (jedna 29-27). Uslijedilo je preglasavanje, takozvani ‘‘bout review‘‘, a suci su tada jednoglasno odlučili kako je Veočić zaslužio pobjedu.

Veočić je bio nadmoćan u prve dvije runde, u kojima ga suparnik gotovo nije uspio nijednom udariti. Hrvatski boksač je pametno koristio svoje fizičke prednosti u odnosu na suparnika te preciznim i raznovrsnim udarcima marljivo skupljao bodove.Jedino što mu nije išlo na ruku je bila javna opomena koju je zaradio u drugoj rundi.U završne tri minute Jordanac je krenuo agresivnije prema Veočiću, ali ga je hrvatski predstavnik uspješno držao na distanci te je na kraju obranio prednost koju je stvorio u prvih šest minuta borbe.

Jordancu su, inače, ovo bile treće Igre, i to u tri različite težinske kategorije, ali kod njega je sve, po boksačkim uzusima, bilo sasvim neubičajeno jer je prelazio iz teže u lakšu. U Riju je tako nastupio u superteškoj, a u Tokiju u teškoj kategoriji, da bi se u Areni Paris Nord, pojavio u poluteškoj.

"Mogu reći da me jodanski borac iznenadio brzinom. Znamo da mu je ovo treća kategoriji u kojoj boksa na Olimpijskim igrama i znali smo da je skidao kilograme. No, malo me iznenadio svojom brzinom, ali sam se uspio prilagoditi i slaviti. U prvoj rundi ide upoznavanje boksača, njihovih sposobnosti i mislim da sam nametnuo svoj stil i držao to do kraja", kazao je Veočić, koji je u drugoj rundi zaradio javnu opomenu.

"Nepravedno sam dobio tu javnu opomenu, izgubio taj bod i to mi je otežalo nastavak. To je bilo na samom početku druge runde, stvarno sam se iznenadio kaznom, a sudac je morao i njemu dati javnu opomenu".

Veočić je aktualni europski prvak, te ima dva četvrtinala svjetskih prvenstava, ali olimpijski prvijenac pamtiti će cijeli život.

"Ovo mi je najveće natjecanje na kojem sam ikad, nadam se da nije ni posljednje. Nije bilo treme, više me uhvatio onaj neobičan osjećaj, kad sam ušao u ovu veliku, dupkom punu dvoranu u Parizu, u kome nisam još nikad boksao. Došlo mi je dvadesetak navijača i rodbine iz Slavonskog Broda i Đakova, iz Pule i Malog Lošinja, drago mi je što sam ih razveselio".

Veočića u četvrtfinalu čeka borba za medalju protiv Dominikanca Cristiana Javiera Pinalesa koji je imao jednu borbu više od našeg predsavnika koji je kao nositelj bio slobodan u prvom kolu.Pinalesu su također 23 godine, a do četvrtfinala je stigao dvjema jednoglasnim pobjedama protiv Tajlanđanina Jongjoha i prvoga nositelja Kineza Tuohetaerbiekea.

Kinez je u drugoj rundi upisao nokdaun, ali je svjejedno izgubio tu rundu i jako se iznenadio kada je nakraju saznao da je izgubio.

"Gledali smo njegovu u borbu u svlačionici i moram reći da me nije iznenadila pobjeda Dominikanca. Boksač iz Dominikanske Republike boksa u kubanskom stilu, malo je viši i ima veći raspon ruku od mene. Vidjet ćemo, moramo spremiti taktiku", kazao je Gabrijel, prvi hrvatski boksač koji će se boriti za olimpijsku medalju od Filipa Hrgovića i Rija 2016.