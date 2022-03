Ruski oligarh i (još uvijek) vlasnik Chelseaja, Roman Abramovič, našao se u velikim problemima otkako je njegova Rusija napala Ukrajinu. Sankcije stižu sa svih strana, a teška vremena su i pred ruskim bogatašima.

Zbog toga Abramovič mora prodati engleskog prvoligaša, ali i sve nekretnine koje je posjedovao u Engleskoj.

Europska unija je u utorak formalno potvrdila četvrti paket sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, koji uključuje zabranu investicija u ruski energetski sektor, izvoz luksuzne robe i zabranu uvoza proizvoda od čelika iz Rusije.

Sankcije uključuju i zamrzavanje imovine još nekoliko ruskih oligarha, među kojima je i vlasnik engleskog nogometnog kluba Chelsea.

"Kako se nastavlja Putinov rat protiv ukrajinskog naroda, raste i naša odlučnost da podržimo Ukrajinu i osakatimo financiranje ratnog stroja Kremlja. Ovaj četvrti paket sankcija još je jedan veliki udar na ekonomsku i logističku bazu na koju se Rusija oslanja za invaziju na Ukrajinu. Cilj sankcija je da predsjednik Putin zaustavi ovaj neljudski i besmisleni rat", izjavio je visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

A sada je objavljeno i što stoji u priopćenju EU-a vezano za Abramoviča.

"Roman Abramovič je ruski oligarh koji je dugo imao bliske veze s Vladimirom Putinom. On je imao privilegij pristupa predsjedniku i održavao je vrlo dobre odnose s njim. Ta veza s ruskim predsjednikom mu je pomogla da dođe do ogromnog bogatstva. Najveći je dioničar Evraza, kompanije koja je jedan od najvećih poreznih obveznika Rusije. On je zbog svega toga imao benefite od donositelja odluka u Rusiji koji su odgovorni za aneksiju Krima i destabilizaciju Ukrajine. On je jedan od vodećih ruskih biznismena koji u sektoru ekonomije predstavljaju ogroman priljev kapitala Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za aneksiju Krima i destabilizaciju Ukrajine", stoji u pojašnjenju Europske unije.