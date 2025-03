Utrka prvaka s Jurjem Šebaljem: Najveće superzvijezde u akciji, vozi se više od utrke

"Race of Champions" iliti "Utrka prvaka" je natjecanje koje okuplja superzvijezde Formule 1, Le Mansa, IndyCara, Supercarsa, World Rallyja i Rallycrossa, NASCAR-a, Extreme E-a, Dakara i drugih motonatjecanja, te je jedino motosport natjecanje na svijetu u kojem sudjeluju prvaci iz raznih mototrka.

Spektakularnu priredbu Race of Champions iz Sydneyja gledajte u izravnom prijenosu na platformi VOYO

Prvi dio spektakla održan je u petak i pobjedu je u konkurenciji nacija odnijela Francuska na krilima Victora Martinsa, a u subotu je na rasporedu drugi dio, u kojemu se vozi u pojedinačnoj konkurenciji.

UŽIVO

Utrka počinje u 9.30

Race of Champions je više od obične utrke. To je jedinstveni spektakl u borbi za titulu 'Champion of Champions', događaj koji ne smije propustiti nijedan istinski ljubitelj automobilizma, a možete ga gledati UŽIVO na VOYO 8. ožujka u 9.30 ujutro.

Veliki događaj s velikim se nestrpljenjem očekuje svake godine, a u 2025. prvi put ga UŽIVO možete gledati na Voyo platformi uz komentare Jurja Šebalja i našeg Borisa Jovičića.

