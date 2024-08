Zadnji dan Olimpijskih igara u Parizu, u maratonskoj utrci nastupile su i dvije hrvatske atletičarke Matea Parlov Koštro i Bojana Bjeljac.

Bjeljac je utrku završila na 71. mjestu, ali Parlov Koštro nije uspjela doći do cilja već je morala odustati. Osjetila je bol u potkoljenici na 38. kilometru. Prvo su je odveli u bolnicu, pa onda na ciljnu ravninu, da bi je opet vratili u bolnicu. Matea se kasnije oglasila na svom Instagram profilu i pojasnila cijelu situaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost danas je moj maraton završio malo prije 38. kilometra, no još prije toga, 3 puta sam morala stati tokom utrke radi bolova u tetivi i listu. Magnetska rezonanca je pokazala rupturu lista koju sam vukla kroz cijelu utrku. Ostaje žal, jer sam se u utrci osjećala odlično, izuzev bolova u nozi. Tri godine rada su otišle u nepovrat, ali to je život i čeka me još puno utrka. Mogu samo reći da sam trčala srcem sve dok noga nije otkazala poslušnost i nažalost sam napravila jako puno štete. Da ne odgovaram pojedinačno, veliko HVALA svima na podršci", napisala je Matea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nizozemska atletičarka Sifan Hassan osvojila je olimpijsko zlato. Etiopljanka Tigst Assefa je na cilj došla tri sekunde nakon pobjednice i osvojila srebrno odličje, a do brončane medalje je stigla 34-godišnja Kenijka Hellen Obiri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa