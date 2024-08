Trenuci za vječnost. Pogledajte kako su Split i Dubrovnik dočekali hrvatske sportske junake

Na splitskoj Rivi u ponedjeljak na večer priređen je svečani doček u čast osvajača olimpijskih medalja u Parizu te svih splitskih olimpijaca, te će njihova imena biti uklesana na šetnici na istočnoj obali gdje su utisnuta imena dosadašnjih splitskih sportaša osvajača olimpijskih odličja. Svi koji su prisustvovali dočeku u Splitu i Dubrovniku, oba ponosna hrvatska grada, na trenutak su sa svojim junacima zaboravili an sve probleme. A, svatko ima svoje probleme... Sjajan doček priredili su hrvatskim olimpijcima Splićanke i Splićani, ali i njihovi gosti. Tisuće navijača došlo je na Rivi pozdraviti splitske sportaše i članove klubova iz grada pod Marjanom koji su se natjecali na u nedjelju završenim Olimpijskim igrama u Parizu. Među njima su bili i osvajači medalja, zlatna džudašica Barbara Matić, brončana tekvondašica Lena Stojković, te srebrni vaterpolisti Jerko Marinić Kragić, Rino Burić i Ante Vukičević. Olimpijsko zlato mi je oko vrata i to je za mene sada najvažnije," istaknula je Barbara. Vaterpolisti su poručili kako su "barakude" u posljednjih godinu dana igrali u finalu tri najveća natjecanja - na Olimpijskim igrama, na Svjetskom i Europskom prvenstvu te da takve uspjesi krase samo velike reprezentacije. "Ostaje žal za finalnom utakmicom u Parizu protiv Srbije u kojoj smo željeli pobijediti i osvojiti zlatnu medalju i dok smo živi nećemo zaboraviti to finale," priznao je Marinić Kragić. Lena Stojković se zahvalila na dočeku poručivši kako je "doma najljepše". "Hvala svima, predivan je osjećaj, lipo se vratit doma, tu je najlipše," poručila je. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je na Rivi nazočio dočeku splitskih olimpijaca osvajača medalja, izjavio je kako Split nastavlja tradiciju osvajanja medalja na Olimpijskim igrama. "Split je ponosan na svoje sportaše," rekao je Puljak dodavši kako sportaši zaslužuju da im se osiguraju bolji uvjeti za treninge. Sjajno je bilo i na Stradunu gdje su Dubrovčani dočekali svoje srebrne vaterpoliste Tonija Popadića, Marka Bijača, Marka Žuvelu, Maru Jokovića i Lorena Fatovića. "Sanjali smo zlato, ali ipak srebro je tu. Kako vrijeme prolazi, postajemo svjesni koliki je to uspjeh, hvala vam svima," poručio je Bijač pred mnoštvom navijača. Gradonačelnik Mato Franković je istaknuo kako su tri finala u godinu dana ogroman uspjeh vaterpolske vrste. "U godinu dana tri finala, da netko sanja, ne mogu to dosanjati. Hvala vam što ste nas učinili ponosnima," poručio je Franković.