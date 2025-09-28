Dina Levačić svladala izrazito tešku rutu: Čudesna Splićanka protiv jakih udara vjetra i velikih valova

Najbolja hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala zahtjevnu rutu oko Angel Islanda u dužini od 16 kilometara u vodama zaljeva San Francisca, objavio je njezin tim.

Krenula je sa kopna u 23:30 sati po lokalnom vremenu, a oplivavši oko Angel Islanda, stigla je na cilj na kopnu nakon 6 sati i 36 minuta plivanja.

Za razliku od poznatijeg plivanja oko čuvenog zatvora Alcatraza, odakle je uspješno "pobjegla" prije dva dana, ruta oko Angel Islanda je bila duža i zahtijevala je iznimnu izdržljivost, kao i vještinu noćnog plivanja.

Utjecaj plime je bio posebno značajan za ovu rutu, zbog kojeg je Dina morala dobro tempirati ritam plivanja kako bi uspješno završila plivanje.

Temperatura zraka bila je 14°C, a temperatura mora 16-18°C, uz neizbježan vjetar na udare i do 25 km/h, te valove.

