Četvrtog dana natjecatenja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 265 sportova, u njih osam dijelit će se medalje, a hrvatski sportaši nastupit će u biciklizmu, boksu, džudu, jedrenju, plivanju, stolnom tenisu, streljaštvu, tenisu vaterpolu i veslanju.

BICIKLIZAM - Marin Ranteš nastupit će u kvalifikacijama BMX-a u disciplini park, 15.11 sati

BOKS - Gabriel Veočić u dvoboju osmina finala do 80kg borit će se s Jordancem Husseinom Iashaishom, 12.04 sati

DŽUDO - Katarina Krišto nastupit će u kategorija do 63kg, od 10.00 sati

JEDRENJE - Palma Čargo sudjelovat će u četiri plova u windsurfingu od 12.13 sati, a Šime i Mihovil Fantela u tri plova 49-era od 16.15 sati

PLIVANJE - Nikola Miljenić nastupit će u kvalifikacijama na 100m slobodno u 11.15 sati uz mogući nastup u polufinalu u 20.30 sati, a Jana Pavalić i kvalifikacijama na 100m slobodno u 12.39 sati uz mogući nastup u polufinalu u 21.25 sati

STOLNI TENIS - Mogući nastup Andreja Gaćine protiv Tajvanca Yun-Ju Lina u susretu 2. kola u pojedinačnoj konkurenciji, 10.00 sati

STRELJAŠTVO - Giovanni Cernogoraz nastupit će u kvalifikacijama trapa u 9.00 sati, uz mogući nastup u finalu u 15.30 sati

TENIS - Mogući nastup Nikole Mektića i Mate Pavića u 3. kolu muških parova te Donne Vekć i Petre Martić u 3. kolu pojedinačne konkurencije, od 12.00 sati

VATERPOLO - Utakmica 2. kolo skupine A Hrvatska - Italija, 12.05 sati

VESLANJE - Damir Martin nastupit će u četvrtfinalu samaca u 10.10 sati, a Anton i Patrik Lončarić u polufinalu dvojaca na pariće u 11.10 sati

Borba za medalje

BADMINTON

muški i žene pojedinačno, muški i ženski parovi, natjecanje po skupinama, od 8.30 do 23.00 sati

BICIKLIZAM

žene, BMX park kvalifikacije, 13.25 sati

muški, BMX park kvalifikacije, 15.11 sati

BOKS

muški, osmina finala, do 51kg, do 80kg, od 11.00 do 12.20, od 15.30 do 16.50 i od 20.00 do 21.30 sati

žene, osmina finala, do 54kg, do 57kg, od 12.20 do 14.00, od 16.50 do 18.30 i od 21.30 do 22.30 sati

DŽUDO

žene, do 63kg, od 10.00 do 17.00 sati

muški, do 81kg, od 10.00 do 17.00 sati

GIMNASTIKA

žene, ekipno, 18.15 sati

HOKEJ NA TRAVI

muški, 3. kolo, skupina A: Španjolska - Francuska (10.00 sati), JAR - Njemačka (10.30 sati), Velika Britanija - Nizozemska (12.45 sati); skupina B: Irska - Indija (13.15 sati), Argentina - Novi Zeland (17.00 sati), Australija - Belgija (19.45 sati)

JEDRENJE

žene, windsurfing četiri plova, 12.13 sati, 49-er tri plova, 15.45 sati

muški, windsurfing četiri plova, 14.17 sati, 49-er tri plova, 16.15 sati

KAJAK/KANU DIVLJE VODE

žene, kanu kvalifikacije, 15.00 sati

muški, kajak kvalifikacije, 16.00 sati

KONJIČKI SPORT

dresura, prvi dan ekipno i pojedinačno, 11.00 sati

KOŠARKA

muški, 2. kolo, skupina A: Španjolska - Grčka (11.00 sati), Kanada - Australija (13.30 sati); skupina B: Japan - Francuska (17.15 sati), Brazil - Njemačka (21.00 sati)

KOŠARKA 3x3

muški i žene, natjecanje po skupinama, od 17.30 do 23.00 sati

MAČEVANJE

žene, mač ekipno, od 13.30 do 20.00 sati

NOGOMET

muški, 3. kolo, skupina A: Novi Zeland - Francuska (19.00 sati), SAD - Gvineja (19.00 sati); skupina B: Ukrajina - Argentina (17.00 sati), Maroko - Irak (17.00 sati); skupina C: Dominikanska Republika - Uzbekistan (15.00 sati), Španjolska - Egipat (15.00 sati); skupina D: Izrael - Japan (21.00 sati), Paragvaj - Mali (21.00 sati)

ODBOJKA

muški, 2. kolo, skupina A: Slovenija - Srbija (17.00 sati), Francuska - Kanada (21.00 sat); skupina B: Italija - Egipat (9.00 sati); skupina C: SAD - Njemačka (13.00 sati)

ODBOJKA NA PIJESKU

muški i žene, natjecanje po skupinama, od 9.00 do 0.00 sati

PLIVANJE

muški, kvalifikacije 200m leptir (11.00 sati), 100m slobodno (11.15 sati), 200m prsno (12.51 sati), 4x200m slobodno (13.08 sati); 100m slobodno polufinale (20.30 sati), 200m leptir polufinale (20.42 sati), 800m slobodno finale (21.02 sati), 200m prsno polufinale (21.47 sati), 4x200m slobodno finale (22.01 sati)

žene, kvalifikacije 1500m slobodno (11.44 sati), 100m slobodno (12.39 sati); 100m leđno finale (20.56 sati), 100m slobodno polufinale (21.25 sati)

RAGBI 7

žene, polufinale u 15.30 i 16.00 sati, za treće mjesto u 19.00 sati, finale u 19.45 sati

RUKOMET

žene, 3. kolo, skupina A: Njemačka - Slovenija (9.00 sati), Norveška - Južna Koreja (11.00 sati), Švedska - Danska (21.00 sati); skupina B: Nizozemska - Španjolska (14.00 sati), Mađarska - Angola (16.00 sati), Francuska - Brazil (19.00 sati)

STOLNI TENIS

muški i žene, 2. kolo, 10.00 sati

mješoviti parovi, za 3. mjesto u 13.30 sati, finale u 14.30 sati

STRELIČARSTVO

muški i žene, eliminacije, od 12.00 do 18.30 sati

STRELJAŠTVO

muški, trap kvalifikacije drugi dan u 9.00 sati, finale u 15.30 sati

žene, trap kvalifikacije prvi dan u 9.00 sati

mješovite ekipe, zračni pištolj 10m, finale u 9.30 sati

SURFANJE

muški, četvrtfinale u 19.00 sati, polufinale u 23.48 sati

žene, četvrtfinale u 21.24 sati

TENIS

muški, pojedinačno 2. kolo, parovi četvrtfinale, od 12.00 sati

žene, pojedinačno 3. kolo, parovi 2. kolo, od 12.00 sati

mješoviti parovi 1. kolo, od 12.00 sati

TRIATLON

muški, 8.00 sati

VATERPOLO

muški, 2. kolo, skupina A: Hrvatska - Italija (12.05 sati), SAD - Rumunjska (16.35 sati), Crna Gora - Grčka (19.30 sati); skupina B: Australija - Srbija (10.30 sati), Japan - Francuska (15.00 sati), Španjolska - Mađarska (21.05 sati)

VESLANJE

žene, samac četvrtfinale (9.30 sati), dvojac na pariće polufinale (10.50 sati), četverac repesaž (11.30 sati)

muški, samac četvrtfinale (10.10 sati), dvojac na pariće polufinale (11.10 sati), četverac repesaž (11.40 sati)