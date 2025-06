Najbolja skijašica svijet progovorila o ZOI: 'Voljela bih reći sa sigurnošću, ali...'

Talijanska skijašica Federica Brignone, osvajačica Velikog kristalnog globusa, u utorak je izjavila da još uvijek ne zna hoće li moći nastupiti na Olimpijskim igrama Milan-Cortina 2026. (6.-22. veljače 2026.).

"Voljela bih moći reći da ću sigurno biti na startu na sljedećim Zimskim olimpijskim igrama, ali trenutno ne znam", rekla je tijekom konferencije za novinare u Torinu.

"Pokušat ću, radim sve što mogu, ali najvažnije mi je da se oporavim i onda se vratim skijaškim utrkama. Olimpijske igre su odličan izvor motivacije. Istina je da još ima vremena do Igara, ali vrijeme istječe", dodala je 34-godišnja Brignone koja je zadobila dvostruki prijelom tibije i fibule lijeve noge 3. travnja tijekom talijanskog prvenstva.

'Nismo zabrinuti zbog križnog ligamenta'

Brignone je također ozlijedila prednji križni ligamenet u lijevom koljenu, ali liječnik Talijanskog saveza za zimske sportove Andrea Panzeri u utorak je pojasnio da "nikakva operacija nije na dnevnom redu".

"Nismo zabrinuti zbog njezinog križnog ligamenta“, rekao je liječnik koji nadgleda Brignoneinu rehabilitaciju u medicinskom centru Juventus Torino.

Talijanka, koja je dominirala ovu zimu s deset pobjeda i malim Kristalnim globusom u u veleslalomu, također ne zna kada će moći nastaviti s treninzima na snijegu.

"Nemamo nikakve usporedbe: malo je ljudi pretrpjelo takvu ozljedu, pa je teško utvrditi vremensku liniju. Sve dok ne mogu staviti nogu na tlo, teško je reći. Skije ću ponovno staviti samo kada mi bude ugodno, a ne da budem na jednoj nozi", dodala je.

